''Или мы будем успешными, или нас не будет'': Гетманцев о налоговой реформе, идее Шурмы и будущем Украины

В Украине параллельно разрабатывают сразу две кардинально разные налоговые реформы. В то время как профильный комитет во главе со "слугой народа" Данилом Гетманцевым готовит диджилизацию и обещает максимально упростить администрирование налогов, заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма анонсирует снижение налогов в разы (т.н. реформа "10-10-10").

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OBOZREVATEL пообщался с председателем комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым о том, что ждет налоговую в 2023-м, есть ли системная коррупция в ГНС, и какой должна быть фискальная реформа.

О реформе от Гетманцева

– Вы заявляли о том, что в этом году благодаря диджитализации состоится реформа Государственной налоговой службы (ГНС). Расскажите, что изменится для налогоплательщиков и о каких сроках идет речь?

– Налогоплательщик должен быть клиентом, а не лицом, постоянно что-то виновным. Мы должны предоставить простой, удобный и прозрачный сервис, но не путем введения налогов как в средневековье, путем налогообложения по формальным признакам, а посредством диджитализации. То есть, упростить администрирование не путем нивелирования нюансов хозяйственной деятельности, а путем упрощения, автоматизации учета и контроля.

То есть плательщику должен быть легко вести бухгалтерский и налоговый учет за счет оптимизации и диджитализации всех процессов.

– Действительно много жалоб от бизнеса на сложное администрирование. Есть ли исследование: насколько станет более быстрым, дешевле администрирования?

– Мы посчитали, что по результатам внедрения этих изменений уже на первом этапе затраты времени на ведение бухгалтерии сократятся по меньшей мере вдвое. А по отдельным плательщикам это будет еще больше.

Но будут плательщики, которые вообще не будут тратить время на заполнение деклараций. Это физические лица или физические лица-предприниматели, малый бизнес. Это те люди, за которых декларацию будет составлять ГНС. Ее отправляют в электронный кабинет. Если плательщик согласен с декларацией, просто ее подпишет. Налоговая сделает за них всю работу по заполнению.

Если говорить о СМАРТ-ФЛПах, это третья группа, которая не просто не будет представлять отчеты, но налоги будут удерживаться банком при поступлении средств на счета. Если ФЛП не хочет сводить расходы и доходы и согласен с тем, что у него исчисляется налог с валовой выручки, это будет делать вместо него банк. То есть, произойдет минимизация временных расходов на ведение бухгалтерии.

Большие налогоплательщики будут предоставлять стандартизированный софт-файл, который будет формироваться автоматически на базе данных, которые они занесли в свою автоматизированную систему. Внес данные из первичных документов, из реестров бухгалтерского учета в систему, нажал кнопку и это автоматически выгрузилось на сайт ГНС. Автоматически, без участия человека, ДПС будет проверять SAF-T-файл автоматически, прогоняя SAF-T-файл через систему предварительно разработанных тестов. Налогоплательщик сам увидит, где есть риски в его отчетности и сможет их исправить. После представления SAF-T-файла плательщик получает дополнительные запросы от налоговой в пределах известных ему рисков. Все в электронной форме без шокирующих бизнес-выездных документальных проверок.

Это все о сокращении временных расходов на бухгалтерский учет. С одной стороны нам удается сохранить справедливость налогообложения, учесть все нюансы каждого предприятия, с другой – снять те недостатки, которые до сих пор есть, например, у налога на прибыль предприятия. Предприятию даже не нужно будет иметь высококвалифицированного бухгалтера.

– И когда этого следует ожидать?

– Сроки разные. Если говорить о проекте декларации, которое готовит налоговая служба за физическое лицо или ФЛП, то оно будет доступно уже с марта. Новый контакт-центр, разработанный по лучшим стандартам, будет работать с мая. Электронный аудит (SAF-T-файл, о котором рассказывал) – в конце 2023-го, или в 2024-м. Если говорить об электронной акцизной марке, то это 2024-2025 годы. То есть в зависимости от сложности реализации речь идет о разных сроках.

– А когда ждать СМАРТ-ФЛП?

– Мы планируем принять в первом квартале этого года и запустить до 9 месяцев.

– Мы с вами подробно говорили о поддержке украинской промышленности. Речь идет о законопроектах №8298 и №8299. Есть риски, что решение освободить промышленность от НДС и пошлин при импорте оборудования и запчастей, ввести налоговые послабления для некоторых аграриев, производителей готовой продукции не поддерживают кредиторы. Какие шансы принять эти документы?

– Расходы Украины вполовину финансируются нашими партнерами. Поэтому менять наши публичные финансы мы не можем без их согласования. Мы вряд ли сможем принять то, что будет противоречить их видению. Поэтому сейчас идут резвые обсуждения и готовятся те изменения. Проговариваем с МВФ. Вопрос о предоставлении льгот по ренте на руду для производства металла, к примеру, идет сложно. Не исключаю, что мы будем смущены от этого отказаться. С другой стороны, мы принципиально отстаиваем увольнение или отсрочку при уплате НДС на ввоз оборудования для бизнеса. Считаю, что это основная норма проекта.

– Что касается позиции МВФ. Они также рекомендовали отменить льготный налог в 2% для ФЛП третьей группы. Это решение уже принято. Насколько я понимаю, их основная цель – не допустить бюджетной дестабилизации. Возможно, будь решение о запрете использования "зарплатных ФЛПов", это стало бы аргументом в ответ на замечание: где брать деньги для введения льгот для промышленности?

– Мы знаем, что Ростислав Шурма, когда представил концепцию снижения налоговых ставок, одним из компенсаторов назвал отмену зарплатных ФЛПов. Наши партнеры тоже на этом настаивают. Но, с другой стороны, в военное время точно не лучший момент, чтобы закручивать гайки "зарплатным ФЛПам". Поэтому я категорически против того, чтобы это делать. Не будет и фискального эффекта, не будет и понимания предпринимателей. Давайте откровенно, по сравнению с такими потерями на таможне, то ФЛПы точно не является первоочередной проблемой для макростабильности.

– То, что точно можно решить во время военного положения – уклонение от уплаты налогов со стороны игорного бизнеса. Они в прошлом году пользовались льготой и платили налог в 2%. Быстро отменить эту льготу для них не получилось. Что сейчас происходит с налогообложением игорного бизнеса?

– Решение принято, законопроект находится на подписи у президента. На днях льгота в 2% для игорного бизнеса будет отменена. Я являюсь соавтором этого решения и делал все, чтобы это сделать. Если говорить об игорном бизнесе, то проблема в том, что они даже эти 2% не хотели платить.

Они использовали схемы. При участии некоторых банковских учреждений они устроили мискодинг. Когда игрок платил вроде бы на счет игорного заведения, но деньги попадали на карту, например, кассира в одном из крупных сетевых супермаркетов в качестве черной зарплаты. На встречных денежных потоках, изменяя коды платежей, банковское учреждение вместе с игральными компаниями обеспечивало расчеты между игроками, минуя счет игорного заведения. На счет игорного заведения не попадали деньги, потому что тогда нужно было бы заплатить эти 2%. Эти жулики даже тот льготный налог, который я лично считаю крайне не справедливым, не платили. Они вышли за пределы всех красных линий. Даже на рекламу тратили в сотни раз больше, чем платили в бюджет. И зарабатывали огромные деньги. Эта схема расследуется специальной комиссией, которую возглавляет Ярослав Железняк. И мы сделаем все, чтобы не только заставить их уплатили 10-15 млрд.грн. недоимки, но и наказать виновных.

– Кто участвовал в этой схеме?

– Это большинство тех, кто работает в онлайн-гемблинге. Им всем будут начислены суммы налога по обычной системе налогообложения, имеющейся в Налоговом Кодексе, применены штрафы, возбуждены уголовные дела.

О реформе от Шурмы

– Вы уже упомянули заместителя председателя ОП Ростислава Шурму. Несколько дней назад он представил налоговую реформу. По его словам, сейчас украинцы платят из зарплаты 51%, что значительно больше, чем в странах ЕС. Как и полгода назад, в рамках предложения, озвученного господином Шурма, налоги предлагают сократить примерно до 10%. Вы участвуете в разработке этой реформы? Показали ли вам расчет компенсаторов?

– Я бы не назвал это реформой, пока нет текста – – это только заявления. Мое впечатление от этого: речь идет о политическом пиаре нескольких человек из нашей команды. Мне очень сложно давать оценки. Если действительно есть концепт прекрасной реформы со снижением ставок и введением дополнительных налогов: налог на снятие наличных денег, о налоге на экспорт сырья, открытии банковской тайны…

– Увеличение налога на вредное потребление (алкоголь, табак)...

– Уничтожение зарплатных ФЛП тоже они предлагают. Да. Тогда нужно разработать законопроект, к которому будет прилагаться пояснительная записка, в которой все это нужно аргументировать на цифрах. Не на верование вроде верований народов крайнего севера, а именно на расчетах. Люди, которые являются лицом этой идеи, имеют полномочия подавать законопроекты. Тогда сразу будет заключение Минфина, будет позиция партнеров, экспертное мнение. А что мы видим? Уже полгода я вынужден комментировать какие-то цитаты из печати. Документа нет. Ну действительно нам с Марченко есть чем заниматься помимо постоянных ликбезов взрослым достопочтенным мужчинам.

При этом поражает уровень "аргументации" потока идей. Говорит о том, что у нас уплачивается 51,5% с дохода, а в Европе – 30%, это, как минимум не понимать о чем говоришь, не владеть элементарными знаниями формул расчета нагрузки на зарплату.

Это уже давно все сочтено. Есть отчеты OECD по каждой стране Европы. Мы с Минфином прорабатываем системные решения, делаем концепции реформирования, а здесь некоторые люди просто выходят в СМИ и делают очень странные заявления, вызывающие очень грустную улыбку. Такие заявления дискредитируют всю власть. И от этого очень досадно. Поэтому я считаю, что мы можем с вами любой концепт рассматривать только если мы с вами увидим официальный документ.

В Украине налоговая нагрузка на зарплаты находится в пределах 34%. Это цифры OECD. Вот по некоторым другим странам: Бельгия – 32%, Германия – 48,1%, Австрия – 47,8%, Франция – 47%, Италия – 46% Словения –43% Финляндия – 42,7% Турция – 39,9% Эстония – 38,1% Польша – 34,9%. В США – 28%, это меньше, чем у нас, но эта страна не конкурирует с нами на рынке труда. Эти данные общеизвестны. При этом я не отрицаю, что нужно уменьшать налогообложение зарплаты. До войны я подал соответствующий законопроект. Есть потенциал для уменьшения, но с улучшением администрирования. И тут да, я согласен, что детенизация может стать компенсатором, но при ограничении уклонения от налогообложения. Если это делать одновременно, есть смысл.

Но уменьшать НДС в два раза? Зачем? В Венгрии – 27%, в Греции – 22%. У нас 20%. Зачем убавлять в два раза? Или отменять ЕСВ. Как? В какой стране Европы отсутствует ЕСВ?

– Идея отменить ЕСВ звучит популистски, но если не прибавлять при этом, что вместе с отменой ЕСВ нужно отменить все пенсии. Тогда будет восприниматься по-другому…

– Мы должны понимать, за чей счет мы это делаем. Пенсионеры? Военные? Медики? Учителя? Кто заплатит за эксперимент? Должны быть реальные компенсаторы. Не просто повышение акцизов от водки. Водка дает в бюджет около 10 млрд. в год. Если вдвое повысить акциз и они не уйдут в тень, все равно это будет 20 млрд. Это даже не десятая часть от 774 млрд потерь от "чудо-реформы". Уровень аргументации заявлений в печати меня шокирует. Потому я и предлагаю перейти на уровень официальных документов. Возможно, у них коллегам удастся обосновать свои идеи более удачно. Еще раз – я лично слышу сетование бизнеса и их пожелание изменить систему, в т.ч. систему налогов. Я беру на себя ответственность за упрощение администрирования и улучшение сервиса. Хотят коллеги уменьшить ставки – то вперед, удачи. Мы ждем конкретный текст. Сразу говорю за счет "драконовских" компенсаторов, точно не получится у них это сделать.

О коррупции и будущем Украины

– Бюджет на 2023 год был принят еще до критической ситуации с электроэнергией. Сейчас из-за постоянных отключений производство уменьшилось, бизнес меньше работает, меньше платит налоги. Не будем ли мы в ситуации, когда выполнить доходную часть бюджета не удастся, вместе с тем под угрозой окажется и финансирование армии?

– Мы в любом случае профинансируем армию. Есть план поступлений в этом году, и я думаю, что мы его выполним. Хотя да, проблемы есть. Экономика сокращается и это уже заметно в поступлениях. Вместе с тем поступлений от налогов будет достаточно для финансирования армии. А если говорить об очень негативных сценариях. Есть такой источник, как эмиссия Нацбанка. Это налог на бедных, от которого мы хотели бы в этом году вообще отказаться. Есть военные облигации, которые также могут служить источником финансирования расходов. Но основной источник – налоги, которые будем производить в 2023 году. Это плата бизнеса и граждан за победу. И подавляющее большинство бизнеса и граждан выполняют свои обязанности по уплате налогов достойно!

– Этот год начался с громких коррупционных скандалов. Вы уже не первый год боретесь с коррупцией на таможне и налоговой. Какие успехи?

– По моим оценкам, ситуация в налоговой и таможенной кардинально отличаются. Как мы можем классифицировать коррупцию? Есть системная коррупция, когда деньги за нарушение закона собираются внизу, передаются вверх и затем распределяются между правоохранителями.

И когда у мелкого коррупционера возникает проблема, его покрывает вся система. Поэтому очень просто понять, работает ли системная коррупция. В Государственной налоговой службе любое коррупционное проявление, на которое попадаются работники, влечет не покрытие этого работника, а увольнение всей вертикали его руководства.

У нас в 2022 году в семи областях полностью изменилось налоговое руководство. В Житомире взял взятку инспектор – все руководство уволено. Такая же ситуация и во Львове. Две фирмы получили безосновательно возмещение НДС – руководство уволено. В Тернополе взятку взял заместитель, его уже судят, все руководство ушло в отставку. Не заметил ли ты это, или ты принимал участие – ты все равно вреден для государства. Если бы это работало и в других областях, системную коррупцию мы бы за три месяца преодолели. Мелкая коррупция остается. И с ней постоянно нужно бороться, вычищая подонки. И как результат в год войны налоговая получила 99% доходов, планировавшихся в мирное время. За что еще раз спасибо бизнесу – вы действительно герои.

Управляемость в Государственной таможенной службе плохая и коррупция там системная. Мы не видим увольнений руководства, не видим кадровых выводов. Всего, что есть в налоговой, нет на таможне. От этого мы теряем огромные деньги. Их результата всего 57%, и то из-за инфляции и девальвации. Поэтому мы настаиваем на перезагрузке Государственной таможенной службы.

– Вы считаете дело в кадрах?

– Бесспорно! Что вы можете ожидать от таможенной службы, если руководю там очень профессиональный по определенным вопросам таможенник Руслан Черкасский – начальник Энергетической таможни при Януковиче? Не говоря о других одиозных фамилиях. Мы же все осознаем, что руками этого очень не бедного человека, который почти всю жизнь провел на государственной службе делать реформы невозможно?

– Ваш заместитель в комитете Ярослав Железняк уверен, что после войны Украина построит экономику лучше, чем в Польше. Вы с этим согласны?

– Мы не можем ожидать победы, чтобы обеспечить будущее. Надо понимать, что нам никто ничего не даст. Никто не будет нас удерживать после войны, нас и так удерживают во время войны, финансируя половину расходов бюджета. Коррупцию нужно прекратить, уничтожить сейчас, упростить налоговые сервисы нужно сейчас, перевести в смартфон все государственные сервисы нужно сейчас, нужно сейчас строить инфраструктуру, в конце концов, не на словах обеспечить верховенство права! Всё нужно делать уже сейчас.

Мы либо будем успешны и выживем, либо нас не будет. Если мы не прекратим коррупцию, если не построим правовое государство, нас не будет. Может быть даже физически. Я не вижу другого выхода, чем работать и делать все, чтобы наша страна была успешнее, чем Польша уже сейчас. Все основания для этого есть. Наш президент и наш народ доказали всему миру, как из страны-жертвы агрессии стать страной-лидером демократического мира. Это более сложная задача, чем цель стать экономически состоятельными. Страны, строящиеся на камнях, часто успешнее, чем строящиеся на нефтяной скважине страны. Все у нас будет хорошо. Но только нашими усилиями!