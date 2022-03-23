Хватит на 3 месяца: Путину рассказали о запасах подгузников в России

Товаров личной гигиены и подгузников, которые находятся на складах в России, хватит на 3 месяца. А запасов бытовой техники и гаджетов – на срок от 1,5 до 3 месяцев.

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам российского министра, в стране осталось 320 млн упаковок подгузников.

"Не менее чем на три месяца запасы... Аналогичная ситуация по другим товарам личной гигиены",– сказал Мантуров. Также он заверил Путина, что Россия производит 84% моющих средств на своем рынке. Правда, об импортных компонентах такого производства Мантуров говорить не стал.

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При этом из-за санкций с прилавков супермаркетов в России уже исчезли прокладки. В целом средства личной гигиены подорожали на 40-50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских магазинах из-за санкций и ажиотажного спроса также практически закончилась офисная бумага А4. Цены на оставшиеся в продаже упаковки выросли в 2-10 раз. Теперь один лист бумаги стоит до 5 рублей вместо 50 коп. Дефицит возник из-за критической нехватки импортных реагентов на заводах по производству белой бумаги.

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