Грузия категорически отказалась принимать российские карты "Мир"

Грузинские банки больше не будут обслуживать карточки российской платежной системы "Мир". Прием таких карт для оплаты в стране считается нарушением закона.

Об этом заявил Национальный банк Грузии в ответ на публикации в местных СМИ. В них сообщалось о планах принимать карты "Мир" в стране.

"Систему "Мир" в Грузии не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платежного обслуживания. Соответственно, если организация, работающая в Грузии, обслуживает платежную компанию, у которой нет регистрации, она нарушает закон Грузии "О платежной системе и платежных услугах", – заявили в грузинском регуляторе.

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Ранее грузинскую авиакомпанию Georgian Airways уличили в приеме российских карт "Мир" в качестве способа оплаты наряду с Visa и MasterCard. Позже компания убрала "Мир" из своей системы покупки билетов.

Россияне используют карты "Мир" как альтернативу международным системам Visa и MasterCard, которые ограничили работу в России из-за войны в Украине. "Мир" принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Карты Visa и MasterCard российских банков продолжают работать внутри РФ. Но трансграничные операции по картам недоступны – например, это касается оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и использования карт за рубежом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины призвал страны, в которых работает российская платежная система "Мир", отключить ее. Карточки этой системы не должны работать в иностранных банкоматах и терминалах. Также отключение не позволит платить онлайн картами "Мир" за иностранные товары и услуги.

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