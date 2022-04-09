Гройсман призвал США, Великобританию и других партнеров Украины взять на себя обслуживание госдолга Украины в условиях войны

Премьер-министр Украины (2016-2019), лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман предложил провести переговоры с партнерами Украины о возможностях им взять на себя – на время и в условиях войны – обслуживание украинского государственного долга, выплаты по которому этого года превышают 500 млрд. грн. Об этом Гройсман сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам политика, сегодня перед Украиной стоят три важнейших задачи: обеспечить Вооруженные Силы всем необходимым, поддержать переселенцев – , включая предложения размещения и работы, а также организовать, насколько возможно, нормальное функционирование государственных институций.

"Перед нами беспрецедентные вызовы… Один из ключевых вопросов сейчас – это управление государственным долгом. В этом году мы должны выплатить более 570 млрд грн. Это непосильная ноша в условиях войны, которую ведет Украина. Именно поэтому было бы хорошо, если бы мы обратились к нашим международным. партнеров с предложением, чтобы обслуживание госдолга они взяли на себя. Это бы освободило ресурс, который можно направить на обеспечение ВСУ и поддержку доходов граждан", – сказал Гройсман.

Видео дня

По его убеждению, это вполне сильный и прозрачный инструмент, ведь речь идет об оплате именно обслуживания – процентов по долгам. А для Украины это дополнительная стабильность и реальный ресурс для армии и экономики.

"Нам нужно обеспечить функционирование тыла, расширить наши сухопутные возможности, добиться промышленного безвиза по европейским рынкам, - подчеркнул Гройсман. – Следующий этап – перемещения предприятий. Речь о физическом перемещении предприятий и перемещении работников этих предприятий. Это требует двух отдельных государственных программ".

Как отметил политик, финансовые ресурсы на подобные масштабные цели можно находить либо за счет высвобождения "долговых" выплат, либо за счет фондов поддержки Украины.

"И это справедливые вопросы, которые задает и Президент, и правительство, и общество", - подчеркнул лидер "Украинской Стратегии Гройсмана"