Глобальный мировой кризис начнется с Китая: как пострадает Украина и какие признаки уже проявились

Ближайший мировой экономический кризис ожидается уже в 2022 году. Он может начаться с Китая. Среди главных последствий для Украины: падение цен на экспортное сырье, сокращение производства, уменьшения количества рабочих мест и подорожание доллара.

Об этом со ссылкой на прогнозы экспертов пишет издание UBR. Многие годы мировая экономика росла за счет долгов и стабильной политической ситуации в ключевых странах. Сейчас же эти инструменты себя исчерпали, к тому же, удар нанес и коронавирус.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко отмечает: главное в новом кризисе – переход от роста мировой экономике к спаду. При этом совсем не обязательно, что цены будут резко расти. "Повышенная инфляция может как наблюдаться, так и не наблюдаться – это отдельное измерение возможного кризиса. Главное – замедление экономического роста, переход ко спаду", – пояснила эксперт.

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Кризис может начаться в Китае из-за долгового кризиса. Там прогнозировали падение еще несколько недель назад (могла объявить себя банкротом крупнейшая компания Evergrande). Также весь мир столкнулся с резким ростом цен на энергоресурсы.

"Мы видим основную проблему вокруг рынка энергоресурсов, которая является причиной инфляционного давления в мире на протяжении последних двух лет. То мир пытается договориться об объемах добываемой нефти, то запуск новых газотранспортных магистралей мешает получить нужный объем газа,", – говорит аналитик Esperio Александр Болтян

Как Украина может пострадать из-за возможного кризиса?

в первую очередь в ЕС закроются рабочие места для заробитчан: сократятся переводы от них;

снизятся цены на украинскую экспортную продукцию – уменьшаться поступления в бюджет, подорожает доллар;

из-за сокращения производств сократится количество рабочих мест.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на возможный кризис в Китае указывает целый ряд факторов. К примеру, продажи жилья упали почти на 17%, девелопер Shimao Group сообщил инвесторам, что продажи в этом году будут на 12% ниже целевого показателя из-за ужесточения условий кредитования. Следом за рынком недвижимости может пасть и финансовая система.