Ближайший глобальный кризис может, с большой вероятностью, начаться с Китая.

Перечень последних тревожных новостей:

1. Коллапс девелоперского сектора в Китае продолжается. Объём продаж жилья в сентябре в Китае упал на 16,9% в стоимостном выражением в сентябре по сравнению с "ковидным" сентябрем 2020 года.

Падение продолжилось на фоне августовского сокращения продаж на 19,7%.

2. Один из крупнейших китайских девелоперов Shimao Group сообщил инвесторам, что продажи в этом году будут на 12% ниже целевого показателя из-за ужесточения условий кредитования в стране, и что также может рассматриваться возможность продажи активов.

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3. Столкнувшийся с долговыми проблемами китайский застройщик China Evergrande Group в последнюю минуту избежал дефолта в третий раз за последний месяц.

Суммарные долги компании более 300 млрд долл (2 ВВП Украины)

4. Еще одна китайская строительная компания не смогла вовремя расчитаться с долгами.

Базирующаяся в Шэньчжэне компания Kaisa заявила в четверг, что столкнулась с беспрецедентным давлением ликвидности из-за сложного рынка недвижимости и понижения рейтингов. Инвесторам не выплачен купон по облигациям в размере 59 млн долл.

5. Bloomberg насчитал 1,65 трлн долларов обязательств топ-10 девелоперов Китая. Естественно, перекредитовывать их государство либо не будет, либо в минимальном масштабе.

6.. Китайская инвестиционная группа Baoneng, долг которой оценивается в $31 млрд , приступила к распродаже активов, в том числе офисного здания.

7. Рост ВВП Китая составил 4,9% в третьем квартале, сократившись с 7.9% во втором квартале. Показатель является самым низким с третьего квартала 2020 года.

8. В Китае продолжается резкий рост производственной инфляции - отпускные цены в промышленности в октябре увеличились на 13,5% по сравнению с октябрем 2020 года.

В сентябре рост инфляции составил 10,7%, в августе - 9,5%. Показатели инфляции побили 26-летний рекорд.

9. Согласно данным Fitch Ratings, в первом полугодии этого года общее количество корпоративных облигаций Китая, не исполнившихся обязательств, составило 62,59 млрд юаней ($9,68 млрд ) - это самый высокий показатель за первое полугодие с 2014 года.

10. По данным Fitch, за весь 2020 год дефолты по облигациям составили 146,77 млрд юаней ($23 млрд), что является огромным скачком по сравнению с шестилетней давностью 2014 года

11. Уровень государственного долга Китая вырос почти в четыре раза по сравнению с ВВП

12. Министерство торговли Китая выпустило уведомление, в котором местным властям было рекомендовано поощрять семьи запасаться продуктами питания и другими предметами первой необходимости, поскольку плохая погода, нехватка энергии и ограничения, связанные с COVID-19, угрожают нарушением поставок.

Внезапное предупреждение вызвало панику среди населения и бешеные спекуляции в Интернете.

13. Инициатива Си Цзиньпина по введению налога на недвижимость вызвала резкое сопротивление в высшем руководстве страны, WSJ.

Введение налога может спровоцировать комплекс негативных последствий в экономике Китая, а также социальное недовольство, так как до 80% активов домохозяйств находятся в недвижимости.

Налог и охлаждение девелоперского сектора повлияют на продажи земли местными правительствами, которые собирали на этом до 1 трлн долларов ежегодно.

14. Стресс на рынке недвижимости Китая, обусловленный кризисом Evergrande, может распространиться на финансовую систему страны и перекинуться на США, - полугодовой "Отчет о финансовой стабильности" Совета управляющих ФРС.

15. Крупнейшие мировые авиакомпании перемещают свои маршруты с Азии на трансатлантическое направление из-за неопределенности и медлительности в отношении открытия границ и ухода от политики нулевой терпимости к коронавирусу этих стран, среди которых в первую очередь материковый Китай и Гонконг, а также Сингапур.

Представители авиакомпаний заявили, что до 2023 года серьезных изменений в вопросах открытия азиатских стран не ожидают

16. Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA ожидает нехватку товаров в своих магазинах до августа 2022 года из-за кризиса поставок, вызванного трудностями при транспортировке продукции из Китая, где расположены многие предприятия компании

17. В сентябре стоимость продажи земли в Китае упала на 11,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 570,3 млрд юаней (89 млрд долл). В августе продажи упали на 17,5%

18. Китай предстоящей зимой будет с трудом поддерживать приемлемый энергетический баланс, а "в отдельных случаях" испытывать нехватку электричества. Об этом сообщила в воскресенье Государственная электросетевая корпорация КНР.

19. Белый дом заявил, что США и Китай не намерены возобновлять работу закрытых генконсульств

20. Китай готовится к войне "на истощение" Тайваня - отчет оборонного ведомства Тайваня.

21. Ведомство в отчете, который оно выпускает каждые два года, заявило, что Китай начал борьбу в так называемой "серой зоне", сославшись на 554 "вторжения" китайских военных самолетов в его юго-западную зону опознавания ПВО на театре военных действий в период с сентября прошлого года по конец августа.

Военные аналитики сообщают, что эта тактика направлена ​​на подчинение Тайваня путем истощения.

22. Китай может предпринять операцию по возвращению Тайваня в период после Олимпиады в Пекине в фервале 2022 года и до выборов нового президента США в 2024 году - советник президента Трампа по национальной безопасности О‘Брайан

23. США готовы прийти на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

24. Американская корпорация Intel получила от властей США отказ на предложение расширить свое производство в Китае, чтобы преодолеть дефицит микросхем, сообщило агентство Bloomberg.

25. Треть из состава совета директоров крупнейшего производителя полупроводников Китая SMIC одновременно покинула свои позиции из-за санкций США в отношении компании

26. Китай пририсовал к себе на карте половину острова Большой Уссурийский (РФ), он же "остров Черного медведя" Хэйсяцзы дао, к своим владениям, воткнув чуть ли не нож в спину российско-китайской дружбе

27. Китайские заправки начали нормировать продажу дизельного топлива из-за возросшего спроса в стране на фоне энергокризиса, что может оказать влияние на движение грузового автотранспорта и на цепочки поставок в экономике.

28. Китай и Индия названы в докладе ЦРУ основными претендентами на развязывание глобального конфликта не позднее 2040 года, вызванного изменениями климата

Китай имеет, конечно, высокий запас прочности и централизованную эффективную власть, но тучи уже сгущаются и любое неловкое движение может привести к эффекту домино. не только в Китае, но и для всей мировой экономики.

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