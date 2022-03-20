Глава Днепропетровщины призвал бизнес возвращаться к работе: Украина должна стать еще сильнее

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Экономика Днепропетровщины возвращается к работе, чтобы люди могли получать зарплату. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Мы должны возвращаться к нормальной жизни. У нас в регионе начали работать предприятия – 21 из 22 крупных. Работает средний бизнес", – рассказал он.

По словам Резниченко, усилиями Президента Владимира Зеленского и правительства в Украине было внедрено одно из наиболее льготных налогообложений в истории.

Глава Днепропетровщины призвал всех, кто имеет возможность, приступать к работе.

"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились – страна, область, город, село", - подчеркнул Резниченко.