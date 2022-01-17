Германия пригрозила санкциями против "Северного потока-2": запуск "трубы" уже на паузе

В случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России Германия может ввести санкции против российского "Северного потока-2". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в такой ситуации немецкие власти вместе с партнерами должны будут принять меры касательно проекта. Сейчас сертификация проекта приостановлена, но не из-за санкций, а потому что газопровод не отвечает европейским нормам.

"Мы придерживаемся договоренности со США. Однако если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ, мы будем с нашими партнерами принимать соответствующие меры", – заявила Бербок 17 января на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, которая транслировалась на странице министерства в Facebook.

Министр также добавила, что проект не полностью соответствует еврозаконодательству. По этой причине процесс сертификации "Северного потока-2" был приостановлен немецким регулятором.

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Отметим, Бербок всегда выступала против запуска "Путинской трубы". Кстати, в ФРГ продолжаются дискуссии по поводу введения в эксплуатацию газопровода.

В материале Financial times говорится, что в Германии происходит раскол в правящей коалиции по поводу "Северного потока-2" на фоне роста напряженности в Украине. Если "Зеленые" высказались против запуска, то социал-демократы поддержали.

Ранее в Польше призвали ввести санкции в отношении РФ. Экс-глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Россия использует газопроводы "Северный поток" и " Северный поток-2 " в геополитической игре для шантажа Европы. Он добавил, что эти проекты должны рассматриваться как политические инструменты и быть связаны с вопросами безопасности Украины.

Ващиковский указал, что Запад должен ввести масштабные санкции против России. "Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или ученых, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий", – сказал экс-глава МИД Польши для El Confidencial.

Напомним, Сенат США в четверг, 13 января, отклонил законопроект о введении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток -2". Инициатором документа выступал сенатор-республиканец Тед Круз.

Дебаты длились несколько часов. Для утверждения законопроекта нужны были 60 голосов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американские власти объявили о подготовке пакета сокрушительных санкций в отношении России в случае ее вторжения на территорию Украины. Ограничительные меры впервые могут затронуть главу Кремля Владимира Путина и его ближайшее окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах. Отразится агрессия Кремля и на обычных гражданах – они могут лишиться смартфонов, ноутбуков и бытовой техники.