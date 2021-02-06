Германия объединилась с Францией против санкций США: пытаются спасти "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство объединилось с французскими коллегами в противодействии санкциям США в отношении проекта "Северный поток-2".

"Что касается обоих правительств – конечно, мы будем вести переговоры с этой администрацией (президента США Джо Байдена, – ред.), чтобы решить политические разногласия по поводу экстерриториальных санкций. Я тоже не считаю это хорошим подходом", – сказала она, передает Bloomberg.

Меркель и президент Франции Эммануэль Maкрон пытаются сгладить разногласия по поводу трубопровода накануне переговоров с Джо Байденом. "По этому проекту, который почти завершен, ничего не будет объявлено без тесной франко-германской координации", – сказал Макрон.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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