Германия идет уже на второй радикальный шаг: в ЕС готовят самые масштабные санкции против РФ, но еще не все страны-члены за

В ЕС 4 мая обсудят новый пакет санкций против России, который предполагает нефтяное эмбарго. Это может быть одним из самых масштабных экономических ударов по стране-агрессоре. Германия, которая ранее не поддерживала такое решение, эмбарго поддержала. Однако решение принимается коллективно и дипломатам Евросоюза еще предстоит убедить в необходимости новых санкций представителей Венгрии.

Как сообщает издание DW, Германия уже дважды радикально ужесточила свою позицию. Она согласилась поставлять танки в Украину, а теперь поддержала нефтяное эмбарго. По словам министра экономики Роберта Хабека, Германии удалось значительно снизить свою зависимость от российской нефти всего за восемь недель – с 35% до 12%.

Если Берлин изменит свой курс, то Италия, Австрия, Венгрия, Словакия, Испания и Греция останутся несогласными, которым еще предстоит публично поддержать эмбарго. Из них Венгрия считается наиболее склонной поддерживать сильную оппозицию.

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Хотя ЕС уже согласился прекратить импорт российского угля, страны, граничащие с Украиной или Россией, такие как Польша и страны Балтии, также призывают к запрету нефти.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в мае сократиться производство нефтепродуктов и экспорт нефти. Это произойдет в результате введенных в рамках подготовленного шестого пакета санкций против РФ.