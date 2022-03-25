Где украинцам обменять гривни в Австрии, Румынии и Венгрии – все доступные банки

Не во всех странах ЕС сейчас есть возможность обменять гривны на другую валюту. Однако ряд банков предоставляет украинцам, покинувшим страну из-за развязанной Россией войны, возможность обменять гривню на европейские валюты. Среди них – OTP Bank, Raiffeisen bank и др.

Об этом у себя в Facebook сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль. Он перечислил все банковские учреждения в Австрии, Румынии и Венгрии, в которых украинцы могут осуществить обмен нацвалюты.

Где обменять гривну в Австрии

Raiffeisen bank – один человек может обменять до 500 евро в день, имея действительный загранпаспорт. Отделения, в которых можно обменять наличную гривну:

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"Raiffeisen bank также анонсировал появление услуги обмена наличной гривны в Болгарии, Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии. Банк будет уведомлять об этом дополнительно", – отметил Горбаль.

Erste Bank Oesterreich – один человек может обменять до 300 евро. Для этого также нужно иметь действительный загранпаспорт.

Где обменять гривну в Румынии

В Румынии обмен украинской гривны на леи производит Banca Comercială Română. Для этого учреждение дополнительно подкрепило наличными 11 своих отделений у границы с Украиной.

Обменять гривну можно на сумму до 1 000 лей (6,5 тыс. грн по актуальному курсу) на одного человека, имея действительный загранпаспорт. Список отделений, где можно совершить обмен, здесь.

Где обменять гривну в Венгрии

В Венгрии обмен наличной гривны осуществляет OTP Bank. В отделениях этого банка украинские граждане могут обменять гривну на венгерские форинты в пределах лимита в 15 тыс. грн за одну транзакцию.

Кроме того, банк предлагает открыть счет в форинтах в специальных отделениях OTP Bank в Венгрии. Эта возможность доступна:

всем украинцам в возрасте от 18 лет при наличии действительного паспорта или проездного документа;

украинцам от 14 до 18 лет – при обязательном присутствии родителей или законных опекунов.

Перечень отделений и подробная информация здесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НБУ подписал с польским регулятором соглашение, которое позволяет обменивать валюту. Украинцы в Польше могут обменять гривни на злотые.

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