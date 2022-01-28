"Газпром" продолжил манипуляции с запуском "Северного потока-2": когда "труба" может заработать

Компания Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") 26 января учредила немецкую "дочку" – Gas for Europe GmbH, которая должна стать оператором 54-километрового участка "Северного потока-2". Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это манипуляцией и желанием российского монополиста продолжать шантажировать Европу газом еще не один год, обходя законы. По прогнозу специалистов, "трубу" могут запустить не раньше осени 2022-го.

"Во-первых, это (создание "дочки" на немецком участке. – Ред.) прямо противоречит четко выраженной политической воле Европейского парламента и Совета ЕС, сознательно распространившим правила Третьего энергопакета на "Северный поток-2". Это произошло в апреле 2019 года", – написал Витренко в своем Facebook.

Он указал, что "Газпром" пытался получить освобождение от применения требований Третьего энергопакета ЕС к "Северному потоку-2". Но этого не произошло. Сначала немецкий регулятор, а позже и Высший земельный суд Дюссельдорфа отказали в предоставлении каких-либо послаблений для проекта.

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"Россиян это не остановило, они пошли дальше. И несмотря на то, что "Северный поток-2" – это единственная труба, не имеющая ни одного интерконнектора, хотят сертифицировать по правилам ЕС только 54 км из более 1200. Однако газопроводы на территории ЕС и так подпадали под европейское регулирование (как это было в случае с продолжением газопровода ("Северный поток" уже на территории ЕС), а Директива Совета ЕС 2019 была принята именно для того, чтобы правила касались всего газопровода – от Усть-Луги в России до Любмина в Германии", – пишет глава правления госкомпании.

"Газпром" хочет обойти еврозаконы

О том, что правила должны быть соблюдены, ранее заявил заместитель главного директора Еврокомиссии по энергетике Клаус-Дитер Борхардт. Он сказал, что "если "Газпром" останется владельцем части "Северного потока-2" от российского берега до точки входа в территориальные воды Германии, а другая компания будет владеть последними 54 км, это можно рассматривать как обход правил об анбандлинге".

Витренко заявил, что "Нафтогаз" (который, кстати, привлечен к участию к сертификации) предоставит все юридические аргументы, почему европравилам должен соответствовать весь газопровод, а не только его немецкая часть. Энергорегулятор может вскоре возобновить процесс сертификации.

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ (Bundesnetzagentur) заявили, что сертификация оператора "Северного потока-2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. Об этом рассказали для "РИА Новости".

"Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить полноту документов дочерней компании", – говорится в сообщении немецкого регулятора. Однако в Bundesnetzagentur не смогли назвать сроки возобновления сертификации.

"Мы ожидаем от нового правительства Германии и от регулятора, что они не позволят Путину устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами. Особенно сейчас, в условиях, когда он может приступить к новым агрессивным действиям против Украины в любой момент. Ведь давая России право быть сверх закона в энергетике, Путин получает "зеленый свет" быть сверх закона и здравого смысла и во всем остальном", – подытожил Витренко.

Сертификация "Северного потока-2"

Процесс сертификации Nord Stream 2 AG, который должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, был приостановлен в ноябре 2021-го. Согласно европейскому законодательству, одна и та же компания не может одновременно и добывать газ, и транспортировать его, и продавать. Это создает природные монополии, которые угрожают конкурентному рынку.

В то же время Nord Stream 2 AG – это полностью "дочка" "Газпрома". А чтобы привести форму собственности в соответствие закону, концерн обязали фактически продать кому-то оператора "Северного потока-2". И не подставной компании, где бенефициаром будет та же российская ТНК, а действительно независимому лицу.

Но в РФ решили по-другому. Они захотели сертифицировать отдельно немецкий участок "трубы". Однако, если соблюдать европравила, то это должно касаться всего газопровода.

Прогнозы по запуска "Северного потока-2"

Специалисты прочат, что газопровод может быть запущен под конец 2022-го. К примеру, в немецкой энергокомпании Uniper, которая является одним из финансовых спонсоров проекта, ожидают, что трубопровод будет доступен для транспортировки газа уже с начала следующего зимнего отопительного сезона, то есть в октябре 2022 года. Однако "труба" еще должна пройти сертификацию.

"Я ожидаю – при условии, что конфликт между Украиной и Россией не обострится – что газопровод "Северный поток-2" успешно пройдет процесс сертификации летом. Может быть, в конце лета", – цитирует гендиректора компании Клауса-Дитера Маубаха Reuters. В "Нафтогазе" же считают, что российский "Северный поток-2" не заработает полноценно до октября 2022 года.

Также есть вероятность, что запуск "Северного потока-2" в 2022-м вовсе не состоится. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что сейчас нет уверенности в том, что он заработает в этом году.

"Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя ещё какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает", – сказал специалист. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

По словам Маринченко, Украина очень негативно относится "Северному потоку-2", а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. "Сильный рост геополитической напряженности в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта – особенно, если Германия начнет относится к нему с большим скептицизмом", – объясняет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия может ввести санкции против "Северного потока-2". Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ограничения введут в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.