"Газпром" перекроет транзит газа через Украину? В ОГТСУ предупредили об угрозе

Российский "Газпром" может нарушить свои обязательства касательно транзита газа через Украину до 2024 года, если "Северный поток-2" будет запущен. Как объяснил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, такая угроза есть, так как в контракте нет обязательства транспортировать. Это означает, что концерн из РФ может продолжить платить, но в то же время полностью отказаться от транзита.

"Такая угроза есть. Во-первых, "Газпром" не принимает чисто экономическое решение, принимает политическое решение. Во-вторых, то, что мы уже видели, что как только у "Газпрома" появляется возможность обойти Украину в транзите, он это делает", – сказал Макогон в интервью "Суспільному".

Для примера гендиректор госкомпании привел ситуацию с Венгрией. Тогда, невзирая на то, что "Газпром" имел выкупленные мощности для транзита в страну через Украину, компания фактически перевела поставки газа на газопровод "Турецкий поток".

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"То есть они платят и нам, и начали поставлять газ в Венгрию через "Турецкий поток". Поэтому мы видим, что, как только появляется такая возможность, они мгновенно это делают", – говорит Макогон.

Зачем "Газпром" создает энергокризис?

Несмотря на резкие взлеты стоимости газа в Европе, "Газпром" почти почти прекращает поставки через газопровод "Ямал-Европа", идущий через Беларусь. Также российский концерн не заказывает допмощности через Украину. Как объяснил Макогон, "Газпром" усиливает "газовый голод" с целью добиться сертификации "Северного потока-2", минуя Третий энергопакет ЕС.

"Это очевидно. Фактически "Газпром" усиливает давление на Европу с целью добиться сертификации "Северного потока-2" без учета Третьего энергетического пакета. Путин уже очень открыто говорил, что если будет запущен "Северный поток-2", то Европа получит дополнительные объемы газа. Они претворяют эту политику в жизнь", – добавил гендиректор ОГТСУ.

Но при этом скандальную "трубу" могут не ввести в эксплуатацию. Макогон заявил, что ведется контакт с Конгрессом США, поэтому есть надежда, что санкции против "Северного потока-2" могут быть введены уже в середине января 2022 года. Отметим, контракт Украины и "Газпрома" заканчивается в 2024-м.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, из европейских подземных хранилищ отобрали уже больше 41% газа от объема, закачанного в 2021 году. Как сообщил Сергей Макогон, отбор стал максимальным с самого начала отопительного сезона, достигнув 762 млн куб. м. Причиной стало уменьшение российским "Газпромом" поставок в ЕС через Польшу и Украину.