"Газпром" нарастил транзит через Украину, но газ в Европе дешевле не стал

Российский "Газпром" начал заполнять полупустые топливные хранилища в Европе. В связи с этим РФ увеличила поставки газа в ЕС через Беларусь и Украину. Цены на газ при этом снизились на 3% сутки, однако все равно остались высокими.

Как свидетельствуют данные индекса TTF на бирже ICE Futures, 9 ноября к 9:30 по киевскому времени газ торговался по 76 евро за МВт*ч, то есть около $930 за тысячу кубов. Таким образом, биржевая стоимость голубого топлива не опускается ниже $900 за тысячу кубометров.

Видео дня

Увеличение транзита мало повлияло на биржевую стоимость газа, т.к. топливо поступит на рынок ЕС не сразу. Его пока что закачают в подземные хранилища "Газпрома".

РФ перешла к наполнению европейских газохранилищ после того, как заполнила свои внутренние. Как заявлял гендиректор украинского "Оператора ГТС" Сергей Макогон, хранилища "Газпрома" в Европе заполнены лишь на 24,6%, тогда как в самой России уровень заполнения ПХГ достиг рекорда с 2000 года.

Суммарная прокачка по украинскому и польскому направлениям. по данным "Интерфакс", может вырасти 9 ноября на 30 млн кубометров по сравнению с 8 ноября. В частности, "Газпром" заявил транзит 83 млн куб. м через Украину в Словакию, сообщил словацкий оператор Eustream.

Интересно, что при этом "Газпром" все равно обязан оплачивать транзит 109 млн кубометров газа сутки. Это предусмотрено правилом "качай или плати", которое прописано в транзитном контракте между Украиной и Россией.

Как подсчитал Макогон, если бы "Газпром" транзитировал через Украину в ЕС столько газа, сколько заявлено, Европа получила бы на 5 млрд кубов газа больше. По его словам, Россия специально занижает поставки для роста цены на газ.

Целью может быть ускорение сертификации "Северного потока-2" со стороны ЕС. Но в "Газпроме" свою вину до сих признавать отказываются. "Странно слышать обвинения, что действия "Газпрома" привели к росту цен на газ в Европе", – заявила ТАСС гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

К слову, в случае острого дефицита газа зимой европейские страны могут прибегнуть к использованию не только топлива из хранилищ. На выручку может прийти буферный газ, считают аналитики Wood Mackenzie.

Правда, в таком случае это может негативно повлиять на работу хранилищ, предупредили эксперты. Буферный газ – это объемы газа, закачка и постоянное присутствие которых необходимы для создания в хранилище определенного давления.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" в октябре сократил транзит газа через Украину по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 19%. Российская компания уменьшала объемы транзита и ранее в 2021 году, например, в сентябре.