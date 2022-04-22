"Газпром" может потерять треть экспорта газа в Европу в 2022 году – Reuters

Подконтрольный кремлю "Газпром" уже в 2022 году году может потерять треть экспорта газа в Европу. Причины – развязанная Россией война в Украине, конкуренция с сжиженным природным газом и требование РФ рассчитываться за газ в рублях, выполнение которого в ЕС признали нарушением санкций.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: несмотря на то, что на Россию приходится около 40% европейских поставок газа, "Запад после начала вторжения РФ в Украину пытается отучить себя от российских энергетических потоков".

Так, по словам Сергея Капитонова из Энергетического центра Московской школы менеджмента "Сколково", поставки "Газпрома" в Европу могут сократиться на 40-45 млрд кубометров в этом году – из примерно 150 млрд кубометров в 2021 году.

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А руководитель отдела исследования рынка газа в Rystad Energy Синдре Кнутссон сказал, что поставки могут снизиться еще больше. Среди названных им причин этого:

стремление покупателей стать менее зависимыми от РФ;

сдерживание Россией продаваемых объемов – "например, из-за разногласий относительно того, какой валютой за газ нужно заплатить";

прекращение потоков через Украину, если война помешает безопасному продолжению работы газопроводов.

В то же время, отмечается, Алексей Громов из Фонда "Институт энергетики и финансов" назвал еще одну причину возможного снижения продаж "Газпромом" своего голубого топлива. По его словам, российский трубопроводный газ "может быть частично вытеснен морским сжиженным природным газом из США и российского "Новатэка", который не должен взимать плату с клиентов в рублях".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нидерланды планируют прекратить использование российских угля, нефти и газа уже до конца 2022 года. Вместо этого страна намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других государств.