Газовый шантаж Путина проваливается: в Польше озвучили резкий ответ, а в Британии ввели санкции

Польша в ответ на требования РФ оплачивать газ рублями заявила, что не будет поддавать "шантажу" российского президента Владимира Путина. В то же время Великобритания наложила санкции на Газпромбанк, в результате компания Shell физически не сможет оплачивать газ рублями.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника, сложность заключается в том, что расчеты должны производиться через Газпромбанк, а Shell запрещено с ним сотрудничать из-за британских санкций.

"Газпром" обеспечивает около 40% газа, который потребляют страны Европы. У Shell как минимум два долгосрочных контракта с российской компанией, на которые распространяются новые правила, – поставки по ним эквивалентны примерно 1,5% годового экспорта "Газпрома" ключевым зарубежным клиентам, указывает агентство.

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С другой же стороны, целый ряд стран уже отказался от покупки газа за рубли. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях. Сейчас Польша закупает у России до 10 млрд куб. м газа ежегодно. Ее действующий контракт с "Газпромом" рассчитан до конца 2022 года, она решила его не продлевать.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России. Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил ультиматум: ЕС должны платить за голубое топливо в рублях, иначе поставок не будет с 31 марта. Такое требование нарушает уже подписанные контракты на поставки газа, поэтому выполнять его Германия не будет.

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