Газовый голод: Европа стремительно сжигает зимние запасы, а "Газпром" не дает топлива

Объемы газа в европейских хранилищах оказались на 15% ниже обычных для этого сезона, а в некоторых государствах разница с нормальным уровнем достигла 25-40%. Поставки голубого топлива при этом не растут –российский "Газпром" уже неделю отказывается бронировать дополнительные мощности газопровода "Ямал – Европа".

О низких запасах газа в странах Европы свидетельствуют данные британской BFY Group. Аналитики сравнили средний уровень запасов в декабре 2016-2019 гг. (до пандемии и энергетического кризиса) с нынешним.

Самая низкая заполненность хранилищ (в процентном исчислении) оказалась у Украины, Австрии и Нидерландов. А самое сильное сокращение запасов (разница между обычным и нынешним уровнями) показали Нидерланды, Австрия, Германия и Словакия.

Видео дня

Впрочем, специалисты отмечают, что в случае Украины такое сравнение некорректно. "С сентября 2020-го была изменена методика учета и представления запасов на AGSI+ (европейской платформе данных о запасах газа)", – объяснил энергетический эксперт Алексей Хабатюк.

На фоне нехватки газа в Европе "Газпром" не бронирует дополнительные мощности для транзита газа. Последний такой аукцион состоялся 25 декабря, и российский монополист отказался от предложения по мощностям газопровода "Ямал – Европа".

Сокращать объем бронирования мощностей газопровода "Газпром" начал 17 декабря, а с 21-го вообще перестал заказывать их. Тогда цены на газ в Европе выросли на 20%, подсчитали в Reuters.

В самом "Газпроме" такую политику объясняют "отсутствием заказов". В европейском энергокризисе россияне обвиняют самих европейцев.

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, не соответствующими действительности. А проще говоря - вранье и ложь... Все проблемы в Западной Европе создают себе сами", – заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, передает "Интерфакс".

Тем не менее, и в "Газпроме", и в Кремле не раз отмечали, что увеличат поставки, как только будет запущен газопровод "Северный поток-2". Сейчас его сертификация оказалась на паузе, и РФ начала усиливать "газовый голод" Европы.

Также представитель "Газпрома" умолчал, что компания отказывается от заполнения газом даже собственных хранилищ в ЕС. Кроме того, российский монополист прекратил продажи газа через свою электронную платформу. А в дополнение ко всему российские власти блокируют экспорта газа, добываемого в РФ частными компаниями, а также транзит топлива из Азии в Европу.

Эти и другие признаки газового шантажа содержатся в жалобе, которую 22 декабря официально подал в Еврокомиссию "Нафтогаз Украины". Компания также предоставила свои предложения по стабилизации ситуации на рынке газа в ЕС.

И не только Украина говорит о шантаже "Газпрома". Как заявлял уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский для "Польского радио", российскийконцерн давит на Германию и ЕС в вопросе запуска "Северного потока-2".

"Россияне ограничили поставки газа потребителям в Западной Европе. Они ограничили выполнение долгосрочных контрактов до минимального уровня. Однако они не отправляют газ, который необходим потребителям в Европе сверх минимума, контрактные поставки, что уже привело к быстрому росту цен на это сырье", – указал Наимский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вице-канцлер Германии и федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой. Также он добавил, что вопрос его запуска все еще не решен. Возможен вариант, когда он так и останется нереализованным проектом.