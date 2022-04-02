Фурса: весь мир пойдет дальше, а Россия вернется в совок, стагнацию и безработицу. Интервью

Беспрецедентные санкции, введенные против страны-агрессора России за вторжение в Украину, оборвали множество экономических цепочек РФ с миром. Российскую экономику ожидает глубокий кризис и стагнация, а рядовых россиян – рост цен и безработица.

Фактически Россия движется к состоянию хуже состояния Советского Союза. Из-за тотальной изоляции она будет оставаться на месте, в то время как весь мир будет двигаться дальше.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экономический эксперт, специалист отдела продаж компании Dragon Capital Сергей Фурса.

– Какие последствия беспрецедентных санкций, введенных против России, можно ожидать в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

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– Это приведет к глубокому кризису в экономике России. 10% и больше падения ВВП – это очень много. Затем они перейдут в новый режим и будут стагнировать.

– Что было наиболее значимой санкцией?

– Заморозка резервов Центрального банка была сильнейшей санкцией. Надо понимать, что происходящая изоляция, уход из России многих иностранных компаний также очень сильно бьет по РФ.

Потому что сейчас у всех стран в глобальной экономике очень много связей, которые даже трудно отследить. Сейчас, когда большинство этих цепочек разрывается, это приведет к стремительному росту безработицы в перспективе 3-6 месяцев. И это тоже очень больно для экономики.

Следовательно, есть моменты резервов Центрального банка и есть моменты изоляции, прямо или косвенно влияющей на экономику. К примеру, сейчас России трудно продавать свою нефть даже без эмбарго.

– Чего не будет хватать в России в условиях изоляции? Чего Россия не сможет выработать внутри страны?

– Сейчас никто ничего сам не производит. Ну, хлеб они смогут произвести, макароны и т.д. Большинство продукции производится в кооперации. У них останется определенный импорт китайской, индийской продукции – эти товары будут.

– То есть мобильные телефоны у них останутся?

– Да, китайские телефоны у них будут, потому что Китай не будет полностью прекращать связи с Россией.

– В какой перспективе все эти ограничения станут ощутимыми для рядовых россиян?

– Они почувствуют это, прежде всего, из-за инфляции, из-за роста цен, в том числе из-за скрытой девальвации рубля. А дальше – когда они будут терять работу.

– В какой перспективе может наступить критический момент, когда можно будет говорить о коллапсе российской экономики?

– Коллапса не будет. Будет экономика, которая перешла на гораздо более низкий уровень, и там она будет тлеть.

– Она может так тлеть и годами, и десятилетиями?

– Да. На высоком уровне бедности без роста. Весь мир идет дальше, а они остаются бедными. Плюс надо учитывать, что те политические изменения, которые сейчас происходят в России, превращение России в тоталитарное государство, также не будут стимулировать бизнес-активность и будут приводить к тому, что самые умные будут уезжать из страны.

– Можно ли говорить, что Россия из-за санкций опускается до уровня Советского Союза?

– Нет, она опускается ниже. Советский Союз не был интегрирован в глобальную экономику, поэтому шок сейчас гораздо больше. То есть у вас что-то было, и это у вас забрали. Это тяжело еще и с психологической точки зрения.

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