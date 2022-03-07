Европейский союз уже начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на присоединение к блоку. Еврокомиссии предстоит озвучить официальное заключение, а после этого все 27 членов союза решат, будет ли странам предоставлен статус стран-кандидатов.

При этом в случае положительного решения ожидаются долгие и сложные переговоры. Об этом сообщает AFP.

Отметим, Европарламент 1 марта принял резолюцию, которая запустила работу институтов ЕС над вступлением Украины в Союз. После завершения работы страна получит статус кандидата в блок, а только после этого сможет претендовать на полноценное членство (до этого идут консультации).

Обычно процедура может занимать от нескольких лет до десятилетий. Однако в случае с Украиной предлагают использовать новую специальную короткую процедуру.

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Премьер Словакии Эдуард Гегер предложил применить особую, новую и сокращенную процедуру. Кроме того, президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал инициативу предоставить Украине возможность стать членом ЕС. Политик заявил, что его государство поддержит все санкции против России, а также предоставит помощь Украине, включая военную. Также членство Украины в ЕС поддержали Эстония и Польша.

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