Европарламент принял резолюцию о вступлении Украины в ЕС: чего требуют депутаты

Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от стран Европейского Союза приступить к подготовке переговоров о полноценном членстве Украины в ЕС. Евродепутаты отметили, что вступление Украины в блок необходимо "на основании заслуг".

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Об этом говорится в резолюции ЕП, которую приняли 489 голосами (против – 36 евродепутатов, воздержались – 49). "Депутаты Европарламента... подтверждают необходимость процесса вступления на основании заслуг", – сообщили в Европейском парламенте.

При этом в резолюции также содержаться призывы и к Украине. В частности, там говорится, что страна должна провести "существенные" реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

Текст резолюции в целом требует, чтобы ЕС "работал над началом переговоров о вступлении и поддерживал дорожную карту... для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС". "Вступление [в ЕС] – это процесс, основанный на заслугах, включающий соблюдение процедур, а также выполнение связанных с ЕС реформ и критериев вступления", – заявили депутаты ЕП.

Кроме того, Европарламент призывает уделить должное внимание восстановлению Украины после войны. Этот вопрос они просят тщательно обсудить во время саммита Украина – ЕС в Киеве.

Также страны ЕС должны увеличить военную помощь, в том числе поставки оружия, считают евродепутаты. При этом финансовая, политическая и гуманитарная поддержка также не должна прекращаться. Для финансирования восстановления в ЕП предлагают использовать российские активы, причем как деньги олигархов, так и замороженные резервы ЦБ РФ.

Напомним, в той же резолюции Европарламент призвал ускорить введение 10-го пакета санкций против России. В список ограничений предлагают внести "немедленное" эмбарго на российское ядерное топливо. Также в санкционные списки просят добавить российские "Лукойл" и "Росатом", которые так и не столкнулись с ограничениями и продолжают работать в том числе на европейских рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает завершить переговоры с Европейским Союзом о полноценном членстве менее, чем за два года. При этом в большинстве государств период между кандидатством и членством в блоке составлял в среднем 7 лет.

2 февраля – накануне саммита Украина – ЕС – в Киев уже прибыла делегация во главе с президентом Евркомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Одна из ключевых задач визита – первая оценка усилий Киева на пути евроинтеграции. Также представители Еврокомиссии обсудят с правительством Украины "промышленный безвиз" и отмену мобильного роуминга между Украиной и ЕС.

Впрочем, ранее в Евросоюзе уже заявляли, что полноценное членство в блоке Украина получит не раньше окончания войны. Вступление невозможно, пока российские войска находятся на территории страны.

Заявку на членство в ЕС Украина подала после начала полномасштабной войны, 28 февраля 2022 года. 23 июня того же года Украина официально получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Теперь ля полноценного вхождения в состав ЕС стране нужно выполнить Копенгагенские критерии, установленных для всех кандидатов в 1993 году.

Среди них – наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена союза. Отдельно Украина обязалась выполнить семь условий, включая проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и т.д.

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