Европарламент хочет ограничить поставки в Евросоюз нефти и газа из России

Европарламент во вторник, 1 марта, единогласно осудил военную операцию России на Украине и принял резолюцию с призывом к новым санкциям. Среди них – ограничение импорта в ЕС нефти и газа из РФ.

Кроме того, евродепутаты призвали запретить новые инвестиции из Евросоюза в РФ, а также сократить число дипломатических и консульских представительств России в странах блока. Об этом стало известно по результатам заседания Европарламента.

В Европарламенте также договорились подготовить план по оказанию многомиллиардной помощи Украине. Цель – поддержка экономики.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая запустит работу институтов ЕС над вступлением Украины в Союз. Это первый шаг, после которое последуют длительные консультации.

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Обычно процедура может занимать от нескольких лет до десятилетий. Однако в случае с Украиной предлагают использовать новую специальную короткую процедуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, которые попали под санкции ЕС из-за военного вторжения России в Украину, покидают совет директоров Альфа-банка. Сам банк тоже находится под санкциями ЕС. Кроме того, после попадания в санкционный список Александр Пономаренко ушел с должности главы совета директоров аэропорта "Шереметьево".