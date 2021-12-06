Европа продлила глобальные санкции за нарушение прав человека

Санкции Европейского Союза за нарушение прав человека продлены еще на год – до 8 декабря 2022 года. В основном эти ограничения касаются восточных стран с диктаторскими режимами. Однако в список попали и представители Чеченской Республики (РФ).

О таком решении официально сообщается на сайте Совета ЕС. В подсанкционном списке будут находиться 14 физических и 4 юридических лица. В частности, это китайские, северокорейские деятели и компании, а также чеченцы, причастные к пыткам:

Абузайд Висмурадов (командир отряда особого быстрого реагирования "Терек" в Чечне);

Аюб Катаев (начальник управления МВД РФ по г. Аргун Чеченской Республики);

Ли Ен Гиль (министр социального обеспечения КНДР);

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Бюро общественной безопасности производственно-строительного корпуса Синьцзян (государственная военизированная организация, Китай);

Центральная прокуратура КНДР;

Kaniyat Militia (вооруженное ополчение, Ливия).

Активы подсанкционных лиц и компаний заморожены в ЕС. Кроме того, внесенным в список людям запрещается въезжать на территорию Евросоюза. А граждане и предприятии из Европы не в праве предоставлять никакие средства этим лицам и компаниям.

Глобальный санкционный режим за нарушение прав человека Евросоюз впервые утвердил в декабре 2020 года. Образцом для его создания послужил американский "акт Магнитского". Его приняли в 2016 году, чтобы наказать ответственных за смерть в СИЗО российского аудитора Сергея Магнитского.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Великобритания, Европейский Союз и Канада ввели санкции против режима нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко. Решение было принято 2 декабря из-за миграционного кризиса.

Под ограничительные меры попали десятки чиновников и компании. А от Лукашенко потребовали "немедленно прекратить организацию незаконной миграции" через границы Евросоюза.