Еврокомиссия одобрила проект соглашения о совместном авиапространстве с Украиной

В Европейской комиссии одобрили проект Соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиационном пространстве.

Об этом сообщается на странице Миссии Украины при Евросоюзе в Facebook. Теперь проект решения будет вынесен на рассмотрение Совета ЕС, а затем окончательно одобрено.

"Долгожданная новость: сегодня Европейская комиссия одобрила проект Соглашения о совместном авиационном пространстве. С нетерпением ожидаем поддержки стран-членов и быстрого заключения соглашения", – написал в Twitter представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

В Миссии добавили, что благодаря документу увеличится количество рейсов, расширится география, откроются новые возможности для граждан и бизнеса.

"Совместное авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и стран-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиасферу", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал с еврокомиссаром Соглашение об общем авиационном пространстве еще в феврале 2020 года.

Также тогда была достигнута договоренность о начале переговоров насчет промышленного безвиза.