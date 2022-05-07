Есть доказательства: в ООН подтвердили, что Россия ворует зерно из Украины

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН указывает на "анекдотические свидетельства" того, как рашистские войска крадут зерно из Украины. Из нашей страны "исчезло" уже около 700 тысяч тонн.

Об этом рассказал заместитель директора отдела рынков и торговли ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Йозеф Шмидхубер на брифинге в Женеве, пишет Verve times. Кстати, оккупанты крадут не только зерно, а еще и оборудование.

"Есть данные о том, что российские войска разрушили хранилища и разграбили имеющиеся запасы зерна. Они также крадут сельскохозяйственное оборудование", – сказал Шмидхубер.

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Он указал на "довольно достаточную достоверность" видеоматериалов, размещенных в социальных сетях, в которых говорится, что "большие объемы зерна вывозятся из страны грузовиками из России". Шмидхубер сказал, что, "насколько ему известно", украинские порты не отгружали и с них не отправлялось зерно.

"Это почти гротескная ситуация, которую мы наблюдаем сейчас в Украине: есть почти 25 миллионов тонн зерна, которое можно было бы экспортировать, но они не могут покинуть страну просто из-за отсутствия инфраструктуры и блокады портов", – отметил Шмидхубер.

Также в ООН призвали Россию разблокировать украинские порты. Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), заявил, что война в Украине, развязанная страной-террористом, и блокада украинских портов грозят экономическим коллапсом сельскому хозяйству нашей страны, которая кормит 400 млн человек.

"Поэтому мы просим Россию: пожалуйста, у нас будет голод во всем мире, если мы не откроем эти порты и не дадим проход для помощи людям по всему миру. Это критический вопрос для Украины. И самое главное, это критический вопрос для остального мира в течение следующих 8-12 месяцев и в следующем году", – цитирует Бизли "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что если порты не откроются прямо сейчас, то когда урожай будет собран в июле и августе, хранить его будет негде, потому что элеваторы и складские помещения переполнены.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого во временно оккупированном Крыму было погружено 27 тыс. тонн зерна на судно "Матрос Позынич". Однако Египет отказался покупать краденное зерно, поэтому россияне отправились с ним в Ливан и Сирию.