ЕС приготовил новый пакет санкций против РФ: СМИ удалось выяснить детали 

ЕС в ближайшие дни обсудит 10 пакет санкций, его планируют согласовать накануне годовщины полномасштабной войны РФ против Украины. Под ограничения могут попасть журналисты Russia Today, "вагнеровцы", отдельные компании. Помимо этого, в Россию запретят доставлять строительное оборудование, а из РФ в ЕС – продавать битум, каучук, асфальт.

Видео дня

Как пишет издание POLITICO, из офиса главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уже направили разработанные предложения европейским дипломатам. Речь идет о таких предложениях:

под санкции попадут еще четыре российских банков. Среди них может быть и Альфа-банк в РФ. Однако полный перечень не опубликован;

россияне не смогут быть членами советов директоров крупных инфраструктурных энергетических компаниях;

под санкции попадут 130 организации и физические лица (список подавали члены ЕС, в том числе Польша). Среди них и журналисты, и "вагнеровцы";

РФ не сможет продавать битум, каучук, асфальт. В то же время в Россию не будут доставлять грузовые автомобили, тяжелый транспорт, насосы, строительное оборудование;

под санкции может попасть компания из Дубая, которая помогла РФ обходить санкции в отношении экспорта нефти;

Каким будет окончательный пакет санкций, на данный момент не известно. Обсуждения будут продолжаться (в частности 15 февраля соберутся дипломаты из стран ЕС). Далеко не все страны Евросоюза единогласно поддерживают все предложенные инициативы, поэтому в некоторых случаях придется идти на компромиссы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в январе зафиксировали рекордный дефицит бюджета в размере 25 млрд долларов. Это стало следствием целого ряда причин: традиционно в январе из-за смещения налогов показатели бюджета хуже средних, упали на 45% поступления от продажи нефти и газа, взлетели расходы бюджета.