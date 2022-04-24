ЕС откажется от импорта российского газа до 2027 года. В Австрии посчитали это "амбициозной" целью

Евросоюз планирует отказаться от поставок российского газа только к 2027 году, заявила министр по делам защиты климата Австрии Леоноре Гевесслер. Она обозначила это "очень амбициозной" целью блока.

Глава министерства добавила, что достичь этого получится, если все 27 государств-членов Европейского Союза объединят усилия. Об этом Гевесслер рассказала в интервью Kurier.

"Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе", – сказала министр.

По ее словам, для полного отказа от газа из страны-террориста нужно постепенно сокращать его потребление. Необходимо перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно. Также необходимо найти других поставщиков газа.

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Стоит отметить, что Австрия наряду с Венгрией и Германией выступает против введения эмбарго на российские кровавые энергоносители. При этом большинство стран ЕС заявили, что не будут блокировать введение таких санкций.

Кстати, невзирая на войну и зверства в Украине, Россия по итогам 2022 года может получить от экспорта нефти и газа почти $321 млрд. А это рекордная сумма от продаж энергоносителей. Отправляя миллиарды за газ и нефть, Европа вносит огромные вклады в российский бюджет. Тем временем рашисты продолжают убивать украинцев, бомбить города нашего государства.

Сейчас страны блока рассматривают введение эмбарго на российскую нефть, так как заменить ее будет легче, нежели газ. При этом РФ получает больше денег именно от продаж "черного золота" в Европу.

Как писал ранее OBOZREVATEL, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что остановить импорт российской нефти в Евросоюз сейчас "как никогда необходимо". По его словам, запрет на российскую нефть может быть включен в новый пакет санкций ЕС против России в ближайшие недели.