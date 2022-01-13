ЕС официально продлил экономические санкции против России: ограничения связаны с Украиной

Европейский Союз продлил экономические санкции против России еще на полгода – до 31 июля 2022 года. Речь идет о пакете ограничений за дестабилизацию ситуации в Украине и невыполнение Россией Минских соглашений.

Об этом говорится в официальном сообщении Европейского Совета. Если бы санкции не продлили, их действие прекратилось бы 31 января 2022-го.

"Действующие санкции, были введены... в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине... В свете того, что Россия не полностью выполнила эти (Минские. – Ред.) договоренности, лидеры ЕС единогласно приняли решение о продлении действующих против страны экономических санкций", – говорится в сообщении.

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Ограничения связаны с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ. Они включают:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.

запрет на экспорт и импорт оружия;

ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Изначально экономические санкции против России ввели в июле и ужесточили в сентябре 2014 года. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей.

Решение, продлевать эти санкции или нет, принимается каждые полгода. Именно в ответ на эти ограничения Россия ввела "продуктовое эмбарго", запретив импорт ряда продуктов из Европы.

Кроме экономического пакета, действуют "крымские" санкции. Эти санкции пересматриваются раз в год а не раз в полгода. В последний раз решение по "крымским санкциям" было принято 21 июня 2021 года. Действие ограничений тогда продлили до 23 июня 2022 года.

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