ЕС готовит план по сухопутному экспорту украинского продовольствия – Bloomberg

Евросоюз завершает разработку плана по облегчению сухопутного экспорта украинских запасов продовольственных товаров. Сейчас эту продукцию не могут доставить из-за рашистской морской блокады.

Европейская комиссия (ЕК) рассмотрит в среду, 11 мая, стратегию, которая будет касаться технических и бюрократических инициатив по ускорению поставок растительных масел, кукурузы и пшеницы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с обсуждениями.

ЕК обеспокоена узкими местами в логистике, которые могут помешать усилиям по использованию альтернативных сухопутных маршрутов через соседние страны. Пробелы в инфраструктуре могут препятствовать экспорту, несмотря на недавние шаги по устранению торговых барьеров с Украиной.

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Сельскохозяйственный и продовольственный сектор Украины составляет почти 10% ее ВВП. В 2022 году наше государство экспортировало продуктов питания на общую сумму почти $28 млрд, в том числе $7,4 млрд в ЕС. До войны через Черное море, которое в настоящее время заблокировано рашистскими кораблями, отправлялось около 5 млн тонн товаров в месяц.

ЕС и Украина работают, чтобы найти решение к лету. Стране необходимо высвободить как минимум 25 млн тонн продукции, готовой к экспорту, к началу следующего сезона сбора урожая.

Однако есть ограничения на то, что можно перевозить по суше. Максимальная экспортная мощность по железной дороге оценивается в 1,1 млн тонн зерна в месяц и 250 тыс. тонн подсолнечного масла в месяц, сообщил в апреле генеральный директор Украинского клуба агробизнеса Роман Сластон. По его словам, есть проблемы с достижением этого объема, который будет намного ниже того, что обычно можно экспортировать по морю.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украденное российскими оккупантами в Украине зерно уже находится в Средиземном море. Вероятнее всего, его везут в Сирию, чтобы потом продать на черном рынке.

К слову, ранее Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого во временно оккупированном Крыму было погружено 27 тыс. тонн зерна на судно "Матрос Позынич". Однако Египет отказался покупать краденное зерно, поэтому россияне отправились с ним в Ливан и Сирию.