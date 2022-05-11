newspaper

ЕС готовит план по сухопутному экспорту украинского продовольствия – Bloomberg

Владимир Пазий
Mакроэкономика
1 минута
2,0 т.
ЕС завершает разработку плана по сухопутному экспорту украинского продовольствия

Евросоюз завершает разработку плана по облегчению сухопутного экспорта украинских запасов продовольственных товаров. Сейчас эту продукцию не могут доставить из-за рашистской морской блокады.

Европейская комиссия (ЕК) рассмотрит в среду, 11 мая, стратегию, которая будет касаться технических и бюрократических инициатив по ускорению поставок растительных масел, кукурузы и пшеницы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с обсуждениями.

ЕК обеспокоена узкими местами в логистике, которые могут помешать усилиям по использованию альтернативных сухопутных маршрутов через соседние страны. Пробелы в инфраструктуре могут препятствовать экспорту, несмотря на недавние шаги по устранению торговых барьеров с Украиной.

Видео дня

Сельскохозяйственный и продовольственный сектор Украины составляет почти 10% ее ВВП. В 2022 году наше государство экспортировало продуктов питания на общую сумму почти $28 млрд, в том числе $7,4 млрд в ЕС. До войны через Черное море, которое в настоящее время заблокировано рашистскими кораблями, отправлялось около 5 млн тонн товаров в месяц.

ЕС и Украина работают, чтобы найти решение к лету. Стране необходимо высвободить как минимум 25 млн тонн продукции, готовой к экспорту, к началу следующего сезона сбора урожая.

Однако есть ограничения на то, что можно перевозить по суше. Максимальная экспортная мощность по железной дороге оценивается в 1,1 млн тонн зерна в месяц и 250 тыс. тонн подсолнечного масла в месяц, сообщил в апреле генеральный директор Украинского клуба агробизнеса Роман Сластон. По его словам, есть проблемы с достижением этого объема, который будет намного ниже того, что обычно можно экспортировать по морю.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украденное российскими оккупантами в Украине зерно уже находится в Средиземном море. Вероятнее всего, его везут в Сирию, чтобы потом продать на черном рынке.

К слову, ранее Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого во временно оккупированном Крыму было погружено 27 тыс. тонн зерна на судно "Матрос Позынич". Однако Египет отказался покупать краденное зерно, поэтому россияне отправились с ним в Ливан и Сирию.