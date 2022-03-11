ЕС анонсировал новый пакет санкций: что еще запретят России

Евросоюз 12 марта введет четвертый пакет санкций против России. Он, как и санкции США и "Большой семерки", предусматривает новый торговый статус с РФ (больше не будет никаких преференций), а также полностью запретит импорт части товаров.

Об этом со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщает издание Reuters. Так, санкции предполагают:

ухудшение торгово-экономических отношений с РФ (уберут привилегированный статус, появятся пошлины);

прекратит использование РФ криптоактивов;

запретит экспорт в РФ из ЕС предметов роскоши;

не будет покупать у России изделия из железа и стали.

"Завтра мы примем четвертый пакет мер для дальнейшей изоляции России и истощения ресурсов, которые она использует для финансирования этой варварской войны", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Наряду с другими западными союзниками, такими как Соединенные Штаты, блок лишит Россию торгового статуса "наибольшего благоприятствования". Кроме того, блок запретит новые европейские инвестиции в энергетический сектор России.

"Этот запрет будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий, финансовые услуги и т. д. для разведки и производства энергии – и, таким образом, окажет большое влияние на Путина", – сказала фон дер Ляйен.