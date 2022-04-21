Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша считает, что экономика России не будет восстанавливаться в ближайшие года. Падение ВВП в 2022-м может составить 8,5%, а в следующем году – 2,3%.

Как сообщает "Голос Америки", оценки составлены исходя из существующих санкций. А если они будут расширены, ситуация в РФ будет еще хуже. "Шок уже довольно значительный… И мы не ждем, что российская экономика восстановится", – сказал экономист.

Главный экономист МВФ считает, что несмотря на то, что Китай и Индия не присоединились к западным санкциям в отношении России, угроза вторичных санкций по-прежнему сдерживает их торговлю с Россией. "Мы наблюдаем это, на примере ряда китайских компаний: у них существует страх перед вторичными санкциям. Поскольку если вы ведете бизнес с кампаниями, находящимися под санкциями, вы сами можете подвергнуться санкциям", – сказал Гуринша.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, уже 4 мая в России наступит дефолт. Страна постепенно приближается к этому после того, как JPMorgan Chase & Co. по приказу Министерства финансов США приостановила выплату долгов с арестованных резервов РФ. Теперь российские власти отчаянно пытаются найти альтернативу.

Банкротство надолго отрезает страну от возможности выгодно заимствовать средства на мировом рынке капитала, а в данном случае, по мнению профессора Бургхофа, может отпугнуть даже таких потенциальных кредиторов России, как китайские банки. К тому же опыт отказа большевиков платить по долгам правительства показывает: за дефолтом следуют длящиеся порой десятилетиями судебные тяжбы вокруг требования компенсаций.