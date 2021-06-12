Украина добилась определенного прогресса на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ). Однако этого недостаточно для завершения первого обзора программы stand-by.

Об этом на брифинге заявил спикер МВФ Джерри Райс, сообщается на сайте фонда. "Как вы знаете, мы рассматриваем первый обзор резервного соглашения МВФ, который был одобрен нашим Исполнительным советом. Это было резервное соглашение на $5 млрд. Итак, я должен сказать, что мы по-прежнему тесно взаимодействуем с украинскими властями в отношении прогресса в завершении этого первого обзора. Это означает обсуждение реализации политики и реформ в этой программе. Мы уже говорили об этом раньше", – сказал он.

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Райс добавил, что обсуждается усиление управления НБУ и совершенствование законодательной и нормативной базы по контролю деятельности банков в Украине, сокращение среднесрочного дефицита бюджета и укрепление антикоррупционной и судебной систем.

"Итак, у нас были эти обсуждения, они продолжаются. Мы по-прежнему работаем. Некоторый прогресс был достигнут, но до завершения этого первого обзора необходимо еще больше", – отметил спикер.

Ранее аналитики американского финансового холдинга J.P. Morgan спрогнозировали, что Украина получит $3 млрд от МВФ до конца 2021-го. Кроме того, прогнозируется увеличение международных резервов до $32,5 млрд.

По мнению аналитиков, президент и правительство заинтересованы как можно скорее выполнить все необходимые условия МВФ, дабы получить транш до начала осени. Кроме того, эксперты оценивают в 20-30% риск того, что необходимые законы не будут приняты до летнего перерыва и сотрудничество с фондом может возобновиться аж в конце 2021 года или даже в следующем, говорится в отчете компании.

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