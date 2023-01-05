Доллар в Украине подорожал: какой курс в Ощадбанке, ПриватБанке и других банках
Доллар в Украине укрепился. Если утром 4 января наличный курс валюты был на среднем уровне 40,15/40,75 грн (покупка/продажа), то утром 5-го – 40,2/40,8 грн. Таким образом подорожание – как на покупку, так и на продажу – составило 5 коп.
Среди больших банков самый высокий курс (на продажу) у ПУМБ – 41,25 грн (как и 4 января). Далее идут:
- Укрэксимбанк – 40,85 грн (+15 коп.);
- Ощадбанк – 40,85 грн (не изменился);
- Райффайзен Банк – 40,7 грн (+10 коп.);
- Укргазбанк – 40,7 грн (не изменился);
- ПриватБанк – 40,5 грн (+10 коп.).
В то же время некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.
На черном рынке же курс также подрос. В частности:
- на покупку – 40,6 грн (+5 коп. к 4 января);
- на продажу – 40,75 грн (+5 коп.).
Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.
Каким будет курс в 2023 году
По прогнозам экспертов, на конец 2023 года курс доллара в Украине будет составлять 40-43 грн. В частности:
- директор аналитического департамента и главная экономистка Dragon Capital Елена Билан ожидает, что курс на конец текущего года составит 43 грн, а среднегодовой – 39 грн;
- директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын прогнозирует курс на конец 2023-го на уровне 42 грн;
- начальник аналитического отдела Сенс-Банка Алексей Блинов – 43 грн;
- глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук – 40 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские обменники иногда отказываются принимать доллары. При чем касается это как поврежденных банкнот, так и купюр старого номинала.
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