Доллар в Украине подорожал: какой курс в Ощадбанке, ПриватБанке и других банках

Доллар в Украине укрепился. Если утром 4 января наличный курс валюты был на среднем уровне 40,15/40,75 грн (покупка/продажа), то утром 5-го – 40,2/40,8 грн. Таким образом подорожание – как на покупку, так и на продажу – составило 5 коп.

Видео дня

Среди больших банков самый высокий курс (на продажу) у ПУМБ – 41,25 грн (как и 4 января). Далее идут:

Укрэксимбанк – 40,85 грн (+15 коп.);

Ощадбанк – 40,85 грн (не изменился);

Райффайзен Банк – 40,7 грн (+10 коп.);

Укргазбанк – 40,7 грн (не изменился);

ПриватБанк – 40,5 грн (+10 коп.).

В то же время некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке же курс также подрос. В частности:

на покупку – 40,6 грн (+5 коп. к 4 января);

на продажу – 40,75 грн (+5 коп.).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

Каким будет курс в 2023 году

По прогнозам экспертов, на конец 2023 года курс доллара в Украине будет составлять 40-43 грн. В частности:

директор аналитического департамента и главная экономистка Dragon Capital Елена Билан ожидает, что курс на конец текущего года составит 43 грн, а среднегодовой – 39 грн;

директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын прогнозирует курс на конец 2023-го на уровне 42 грн;

начальник аналитического отдела Сенс-Банка Алексей Блинов – 43 грн;

глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук – 40 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские обменники иногда отказываются принимать доллары. При чем касается это как поврежденных банкнот, так и купюр старого номинала.