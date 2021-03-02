Доллар в Украине может резко подешеветь: опубликован прогноз на март

В Украине курс доллара до конца марта может снизиться на 60 копеек и достичь отметки в 27,4 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Есть и негативный сценарий при котором доллар наоборот значительно подорожает (до 28,5 грн/$). "Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн, европейская валюта – в

диапазоне 33,5-34,8 грн", – прогнозирует аналитик.

В первой неделе марта эксперт ожидает незначительную девальвацию: доллар может вырасти в цене на 10-20 копеек. "Если говорить о динамике за весь февраль, курс доллара, установленный

НБУ, снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста

валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,2100 до 1,2230 (+1,1%)", – отмечает аналитик.

Итоги зимы для гривны в целом нейтральны: сильная девальвация не произошла, а ее чрезмерное укрепление не допустил Нацбанк. С начала года регулятор выкупил на межбанковском рынке более 200 млн долларов. Старт посевной кампании будет стимулировать аграриев к продажам валютной выручки, что увеличит спрос на гривну (американская валюта подешевеет).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.