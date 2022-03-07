Доллар в России взлетел до новой отметки: в РФ испугались санкций, которые могут окончательно убить экономику агрессора

Курс рубля на международных торгах пробил самую низкую в своей истории отметки в 136,5 руб. за доллар. Это стало реакцией на анонсированное США нефтяное эмбарго.

Как сообщает издание Bloomberg, рубль на международных торгах упал на 10%. В обменниках один доллар продается для россиян по цене около 180 рублей. До нападения на Украину россияне могли покупать валюту за 80 рублей.

Падение доллара продолжается, несмотря на жесткие ограничения, который ввел российский центробанк. Так:

они запретили переводить валюту даже для того, чтобы погашать свои кредиты;

ввели налог в 30% на покупку валюты на бирже;

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обязали экспортеров продавать 80% своей валютной выручки;

в банках ввели ограничения на снятие валюты.

США уже несколько раз заявляли о том, что рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго: в таком случае ЕС и США либо вовсе не будут покупать черное золото у страны-агрессора, или будут делать это в ограниченных количествах. Такие нормы с одной стороны приведут к росту цен на энергоресурсы, с другой – могут стать губительными для российской экономики.

Сейчас чуть ли не единственный надежный источник валюты в РФ – выручка от продажи нефти и газа. Если им запретят зарабатывать на энергоресурсов, ситуация для России значительно ухудшиться.