Доллар в РФ взлетел почти в 4 раза: его запретили, у россиян паника

Россиянам запретили свободно покупать доллары. Их можно конвертировать, однако наличную валюту покупать нельзя. Сейчас американская валюта закончилась даже в банках. А курс всего за две недели войны против Украины взлетел почти в 4 раза – до 300 рублей за доллар.

Об этом говорится в данных банковского мониторинга. На черном рынке (продажа валюты с руки в руки) стоимость доллара достигает около 400 рублей. При этом еще совсем недавно цена была в разы ниже. И ситуация будет ухудшаться.

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"Я говорил, что вклады могут быть заморожены и что вы можете его получить рублями по курсу, который отличается от реального. Как только вы вводите обращение на свободное обращение валюты, валюта становится неконвертируемой и вы получаете несколько курсов..." – сказал экономист Сергей Гуриев в интервью на YouTube-канале.

Россияне в панике выстраиваются в огромные очереди к банкоматам, чтобы снять деньги со своих банковских счетов. Валюту за такую наличку легально купить нельзя, однако таким образом средства можно защитить от очередных ограничений со стороны властей РФ.