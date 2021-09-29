Доллар в октябре может обвалиться до рекордной отметки: озвучен прогноз

В Украине курс доллара в октябре может снизиться до 26,2 грн/$ и тем самым достичь рекордно низкой в 2021-м отметки. Вначале года американская валюта стоила 28,4 грн/$, а по состоянию на 28 сентября уже снизилась до 26,5 грн/$ (данные НБУ).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По словам эксперта, также возможен и незначительное подорожание валюты, в целом же доллар имеет шансы как на резкую девальвацию, так и на плавную ревальвацию.

"Министерство финансов страны высказало уверенность, что Украина выполнила условия МВФ, и очередной транш по программе stand-by может быть получен до конца года. Если видение МВФ совпадет с видением Минфина, в октябре можно будет ожидать продолжение тренда по укреплению гривны. Доллар к концу месяца может торговаться в диапазоне 26,2–26,7 грн", – говорит аналитик.

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Как пояснил Иосуб, укрепление гривни во многом связано с продолжающейся благоприятной внешнеторговой конъюнктурой. Положительно сказывается на курсе и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить в августе международные резервы до $31,5 млрд, максимального значения за девять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать доллары из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.