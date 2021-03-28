Доллар пробьет знаковую отметку: в апреле украинцев ждет новый курс

Украинцев в первую неделю апреля ожидает плавная девальвация гривни. Резкое падение турецкой лиры потянуло за собой и украинскую валюту: доллар перейдет психологическую отметку в 28 грн/$.

О том, как и почему будет меняться курс валют в ближайшую неделю, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как изменится курс доллара в Украине

Стоимость доллара преодолеет в первую неделю апреля психологическую отметку в 28 грн/$, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,1 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,0/28,2 грн", – отмечает эксперт.

С такими оценками соглашается и его коллега из TeleTrade Сергей Родлер. "В отсутствии серьезных поводов для оптимизма, курс гривни способен в ближайшее время перевалить за отметку в 28,00 за доллар и отправится выше", – говорит аналитик.

Что влияет на стоимость доллара:

отсутствие позитивных новостей о переговорах с МВФ;

иностранцы меньше покупают украинские облигации внутреннего госзайма;

интерес инвесторов к развивающимся странам снизился;

турецкая лира рухнула на 10% и повлияла на другие валюты;

доллар постепенно укрепляется на мировых рынках;

из-за коронавируса ужесточают карантин многие страны мира, в том числе и Украина.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов озвучивает более позитивный прогноз. "На следующей неделе ожидаю, что доллар США к гривне упадет до уровня 27,90. Единая европейская валюта, вероятно, возобновит рост к отметке 33,15", – уверен эксперт.

Гривня значительно дешевеет с оглядкой на динамику других валют развивающихся стран, из-за снижения интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Одна из главных причин – отставка главы турецкого центробанка, выступавшего за жесткую монетарную политику, и приход на его место сторонника низких процентных ставок.

"Инвесторы ринулись на выход из турецких активов, обвалив лиру на 10% от отметок начала недели. Косвенно этот процесс затронул и валюты-аналоги, так как участники рынка решили подстраховаться и закрыть позиции по активам со схожим уровнем риска", – говорит Родлер.

Стоит учитывать и крепкую позицию доллара, который укрепляется против других валют на фоне позитивных ожиданий инвесторов: считается, что американская экономика будет расти опережающими темпами в 2021 году благодаря успешной вакцинации.

"На рынке продолжают "заправлять" спекулянты, но регулятор пока не вмешивается в ход торгов. Текущий рост котировок выгоден продавцам, которые могут реализовать валютную выручку по выгодному курсу. Однако локдаун продолжает снижать спрос со стороны импортеров. Замедление темпов девальвации гривни говорит о скорой коррекции на рынке", – отмечает эксперт.

МВФ озвучил новые условия

МВФ заявил, что возобновляет переговоры с Украиной по пересмотру программы Stand-by. Ожидается получение еще двух траншей на сумму в 1,5 млрд долларов. Для нашей страны крайне желательно завершить эти консультации до сентября текущего года, когда предстоит провести самые крупные погашения по внешнему долгу. Учитывая текущие макроэкономические показатели Украины, для этого есть все шансы.

"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение набора реформ", – сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на традиционном брифинге. Среди условий кредитора:

принятие закона о Высшем совете правосудия;

снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП;

принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках;

отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на газ;

ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в мае.

Напомним, переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.

Несмотря на задержки с кредитом, большие проблемы с курсом доллара, как минимум следующую неделю, не ожидаются.