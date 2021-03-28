Долар проб'є знакову позначку: в квітні українців чекає новий курс

Українців у перший тиждень квітня очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою й українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.

Про те, як і чому буде змінюватися курс валют найближчого тижня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як зміниться курс долара в Україні

Вартість долара подолає в перший тиждень квітня психологічну позначку в 28 грн/$, прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Найближчого тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься через тиждень поблизу 28,1 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,0/28,2 грн", – зазначає експерт.

З такими оцінками погоджується і його колега з TeleTrade Сергій Родлер. "У відсутності серйозних приводів для оптимізму, курс гривні може найближчим часом перевалити за позначку в 28,00 за долар і відправиться вище", – говорить аналітик.

Що впливає на вартість долара:

відсутність позитивних новин про переговори з МВФ;

іноземці менше купують українські облігації внутрішньої держпозики;

інтерес інвесторів до країн, що розвиваються, знизився;

турецька ліра впала на 10% і вплинула на інші валюти;

долар поступово зміцнюється на світових ринках;

через коронавірус посилюють карантин багато країн світу, зокрема і Україна.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов озвучує більш позитивний прогноз. "Наступного тижня чекаю, що долар США до гривні впаде до рівня 27,90. Єдина європейська валюта, ймовірно, відновить зростання до позначки 33,15", – впевнений він.

Гривня значно дешевшає з огляду на динаміку інших валют країн, що розвиваються, через зниження інтересу до ризикових активів на глобальному ринку. Одна з головних причин – відставка глави турецького центробанку, який виступав за жорстку монетарну політику, і прихід на його місце прихильника низьких процентних ставок.

"Інвестори кинулися на вихід із турецьких активів, обваливши ліру на 10% від відміток початку тижня. Побічно цей процес зачепив і валюти-аналоги, оскільки учасники ринку вирішили підстрахуватися і закрити позиції за активами зі схожим рівнем ризику", – говорить Родлер.

Варто враховувати і міцну позицію долара, який зміцнюється проти інших валют на тлі позитивних очікувань інвесторів: вважається, що американська економіка буде рости випереджальними темпами 2021 року завдяки успішній вакцинації.

"На ринку продовжують" заправляти "спекулянти, але регулятор поки не втручається в процес торгів. Поточне зростання котирувань вигідне продавцям, які можуть реалізувати валютну виручку за вигідним курсом. Однак локдаун продовжує знижувати попит із боку імпортерів. Уповільнення темпів девальвації гривні говорить про швидку корекцію на ринку", – додає експерт.

МВФ озвучив нові умови

МВФ заявив, що відновлює переговори з Україною щодо перегляду програми Stand-by. Очікується отримання ще двох траншів на суму в 1,5 млрд доларів. Для нашої країни вкрай важливо завершити ці консультації до вересня поточного року, коли необхідно провести найбільші погашення за зовнішнім боргом. З огляду на поточні макроекономічні показники України, для цього є всі шанси.

"Порядок на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення набору реформ", – повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice) на традиційному брифінгу. Серед умов кредитора:

ухвалення закону про Вищу раду правосуддя;

зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП;

ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банках;

відмова від обмеження цін, введених цієї зими на газ;

ясність щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.

На думку експертів, під час вирішення частини цих питань наступна місія щодо першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в травні.

Нагадаємо, переговори України з МВФ закінчилися невдачею через те, що народні депутати не ухвалили закон про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Саме він повинен був дати старт судовій реформі. Його планували проголосувати ще восени. Але потрапив він у Раду тільки днями, вже після провалу місії.

Незважаючи на затримки з кредитом, великих проблем із курсом долара, принаймні наступного тижня, не варто очікувати.