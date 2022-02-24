Доллар покупать украинцам не выгодно, на нем можно потерять деньги: куда стоит инвестировать

В Украине из-за значительного подорожания доллара те, кто сейчас покупают валюту, могут потерять часть своих средств. При этом эксперты отмечают: выгоднее покупать золото, которое продолжит дорожать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если ситуация будет обострятся, пострадают валюты всех стран, в том числе и доллара, напоминает экономист Егор Киян. "Лучше инвестировать в металлы: золото", – отмечает эксперт. Чем выше риски, чем хуже ситуация в мировой экономике, тем дороже стоит доллар.

И, как показывает практика, покупая золото, заработать можно больше. Например, 1 февраля 2017 года один грамм банковского золота стоил 1047,4 грн. Если бы украинец пять лет назад инвестировал в золото 10 тыс. грн, то мог бы купить 9,54 грамма. Сейчас, при цене за грамм в 1769,2 грн, их можно было бы продать уже за 16890 грн. То есть чистая прибыль составила бы 6890 грн.

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В то же время 1 февраля 2017-го на 10 тыс. грн можно было купить 369,4 доллара (курс был на уровне 27,07 грн/$). Ровно через пять лет, вначале февраля 2022-го, такое количество долларов можно было продать за 10 511 грн. То есть чистая прибыль составила бы всего 511 грн. Этого не хватило бы даже на то, чтобы компенсировать инфляцию.

Худшее, что можно сделать в период ажиотажного спроса на валюту – скупать доллары. Яркий пример – ситуация на рынке в середине февраля, напоминает Киян. Неосторожные заявления американского лидера Джо Байдена, который предположил, что 16 февраля начнется "вторжение" России в Украину, привели к ажиотажному спросу.

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