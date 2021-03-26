Доллар подорожал, евро подскочил выше психологической отметки: сколько стоит валюта в Украине

Роман Груша Mакроэкономика 10:41, 26.03.2021 Обновлено: 11:27, 26.03.2021

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 26 марта, на отметке 27,96 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 9 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,03 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара и евро
НБУ

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,85 грн/$

  • Продажа – 28,10 грн/$

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,75 грн/€

  • Продажа – 33,15 грн/€

Курс евро в банках
Минфин

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после кардинального изменения траектории продолжит плавно двигаться к отметке в 27,8 грн/$.

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

В Одессу прибыл сухогруз США с военным снаряжением для ВСУ

На Закарпатье провели обыски на даче Медведчука. Фото имения

Данилов: если Украина начнет разговаривать на русском, ждите, что Путин будет "защищать"

В Киеве полностью отмыли здание Офиса президента. Фото

Данилов: завод Марченко заправляет топливом танки РФ на Донбассе