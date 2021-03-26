Долар подорожчав, євро підскочив вище за психологічну позначку: скільки коштує валюта в Україні
Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в п'ятницю, 26 березня, на позначці 27,96 грн/$. За добу американська валюта подорожчала на 9 копійок.
Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 33,03 грн/€. Так, європейська валюта подорожчала на 10 копійок. Про це свідчать дані НБУ.
Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,85 грн/$
Продаж – 28,10 грн/$
Євро:
Купівля – 32,75 грн/€
Продаж – 33,15 грн/€
Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:
2021 рік – 28,12 грн/долар;
2022 рік – 27,96 грн/долар;
2023 рік – 28,10 грн/долар;
2024 рік – 28,10 грн/долар;
2025 рік – 28,10 грн/долар.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні курс долара після кардинальної зміни траєкторії продовжить плавно рухатися до позначки в 27,8 грн/$.