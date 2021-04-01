Доллар и евро в Украине ускорили падение

Роман Груша Mакроэкономика 10:40, 1.04.2021 Обновлено: 10:40, 1.04.2021

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 1 апреля, на отметке 27,82 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 6 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,62 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара и евро
НБУ

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,70 грн/$

  • Продажа – 27,90 грн/$

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,40 грн/€

  • Продажа – 32,75 грн/€

Курс евро в банках
Минфин

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, украинцев в первую неделю апреля ожидает плавная девальвация гривни. Резкое падение турецкой лиры потянуло за собой и украинскую валюту: доллар перейдет психологическую отметку в 28 грн/$.

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