Долар і євро в Україні прискорили падіння

Роман Груша Mакроекономіка 10:40, 1.04.2021 Оновлено: 11:15, 1.04.2021

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в четвер, 1 квітня, на позначці 27,82 грн/$. За добу американська валюта подешевшала на 6 копійок.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 32,62 грн/€. Так, європейська валюта подешевшала на 10 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара і євро
НБУ

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,70 грн/$

  • Продаж – 27,90 грн/$

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,40 грн/€

  • Продаж – 32,75 грн/€

Курс євро в банках
Мінфін

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар;

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар;

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар.

Прогноз за курсом МВФ

Як писав OBOZREVATEL, українців у перший тиждень квітня очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою і українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

У Києві вводять жорсткий локдаун з 5 квітня. Інфографіка

У США підготувалися до "неминучої кризи" через війська Росії на кордоні з Україною

Україна ввела нові санкції проти Росії: що потрапило під заборону

США звинуватили "Інтерпайп" Пінчука в нечесній конкуренції і підвищили мита на труби

Кличко сказав, коли введуть локдаун у Києві