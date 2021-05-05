Доллар и евро в Украине подешевели за выходные: опубликован курс

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в среду, 5 мая, на отметке 27,73 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 2 копейки.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,51 грн/€. Таким образом, европейская валюта стала дешевеле на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,60 грн/$

Продажа – 27,85 грн/$

Евро:

Покупка – 33,20 грн/€

Продажа – 33,65 грн/€

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может резко подешеветь в первую неделю мая и опуститься до отметки в 27,5 грн/$. На стоимость валюты повлияет целый ряд причин: минимизация угрозы военной агрессии со стороны РФ, праздники, рост цен на украинское сырье за границей.