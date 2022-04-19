Дефолт России может нанести удар по военным планам Путина: озвучены последствия и дата

Россия уже 4 мая может быть признана страной в состоянии дефолта. При этом в условиях активизации военных действий ежедневно страна-агрессор теряет около 20 млрд долларов. Сочетание этих факторов может привести к тому, что у России не окажется средств для проведения долгой войны: единственный вариант для страны-агрессора – реализовать свои планы в короткие сроки.

Как рассказали изданию theconversation.com эксперты по политической экономики и конфликтам Майкла Аллена и Мэтью Ди Джузеппе, долг стал настолько важным источником власти, что страны редко воюют без него. Россия же после дефолта полностью потеряет возможность заимствования.

"Около 88% войн с 1823 по 2003 год хотя бы частично финансировались за счет средств, заимствованных у банков и других инвесторов", – говорит аналитики. Одна из причин заключается в том, что заимствование позволяет странам преодолеть компромисс между оружием и хлебом: больше денег, потраченных на армию, означает меньше для благосостояния ее граждан.

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Такая ситуация может фактически истощить ресурсы РФ. Однако речь идет о затяжной войне. В ближайшей перспективе ожидать такую ситуацию не стоит.

"Однако в краткосрочной перспективе дефолт вряд ли изменит исход войны для России – или вынудит Путина пойти на какие-либо непопулярные компромиссы – особенно если Россия сможет достичь своих новых и более ограниченных военных целей в восточном Донбассе быстро", – говорится в публикации.

Ожидалось, что война продлится всего несколько дней, но сильная украинская оборона планы Путина разрушила. По предварительным оценкам, затяжная война может стоить России более 20 миллиардов долларов в день, включая как прямые, так и косвенные расходы, такие как снижение объемов производства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.