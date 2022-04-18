Что ждет украинские банки из-за войны: в ФГВЛ рассказали, стоит ли бояться закрытия

В Украине финансовая система укрепилась за прошедшие годы. Ожидать банкопада, который был в начале войны РФ против Украины в 2014-м, в результате полномасштабного вторжения в 2022-м не стоит.

Об этом в интервью ЭП рассказала руководитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВЛ) Светлана Рекрут. По ее словам, банковская система укрепилась во время коронакризиса.

"Это не случилось просто так. Это результат работы как пруденциального надзора, так и самой системы. В 2014-2016 годах с рынка ушли слабые банки, а остались сильные, продолжавшие наращивать свою мощь", – отметила Рекрут.

Однак при этом Рекрут отмечает, что кредитная дисциплина будет уменьшаться, а капитал банков потребует новых вливаний. "Но еще раз подчеркиваю, что это вопрос на следующий день. Этим мы будем заниматься после победы. Кредитные портфели банков, кредитный риск – это сейчас то, что на самом деле посчитать невозможно", – отмечает представитель ФГВФЛ.

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Она также отемтила, что НБУ даст банкам время для наращивания капитала и крепости, поскольку неплатежеспособность банка – это не панацея, а мера "последней инстанции".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине из-за военного вторжения России часть экономики оказалась парализована. Затруднилась логистика, остановился ряд предприятий. Как результат, по итогам 2022-го цены вырастут на 20%, в то время как ВВП сократится на треть.