Блог | Даниил Гетманцев: Что происходит с инфляцией в Украине: рост цен достиг минимума с начала полномасштабной войны

По данным Государственной службы статистики, в феврале потребительские цены выросли на 0,7% (к январю 2023 г.). Это самый маленький показатель месячной инфляции с начала войны (аналогичный уровень был зафиксирован в ноябре – декабре прошлого года).

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Продовольчі товари за місяць подорожчали на 1,5%, з них найбільше овочі (13,9%), фрукти (1,4%), що пов’язано із сезонними факторами.

Водночас, розширення пропозиції харчових товарів і слабкий споживчий попит стримували ціни на більшість продуктів продовольчої групи. Ціни на соняшникову олію знизились на 0,4%, яйця – на 1,9%, на вершкове масло – не змінились. Мінімальний приріст цін за місяць зафіксовано на хліб і хлібопродукти (+0,1%), цукор (+0,1%), м’ясо (+0,2%).

Серед непродовольчих товарів продовжили дешевшати 4-й місць поспіль одяг і взуття – у лютому відповідно на 3,2% і 3,1%.

Щодо послуг, у лютому на 1,7% знизились ціни на транспорт, в тому числі за рахунок здешевлення паливно-мастильних матеріалів на 5,3%, залізничних пасажирських перевезень – на 1,5%. Водночас продовжилось повзуче зростання цін на інші споживчі послуги – найбільше за статтями ресторани і готелі, відпочинок і культура (на 1%).

Стримували інфляцію незмінні тарифи на основні ЖК-послуги (газ, тепло, е/е).При цьому послуги на водопостачання і водовідведення у лютому подорожчали відповідно на 1,6% і 1,2%.

Загалом споживча інфляція з початку року становила 1,5% (до грудня 2022), у річному вимірі сповільнилась до 24,9% (проти 26% у січні).

Сповільнення інфляції до рівня меншого за 26%, що спостерігався останні 4 місяці, свідчить про проходження пікових показників і початку поступового зниження інфляційного тиску.

За прогнозом НБУ, у найближчі місяці річна інфляція продовжить знижуватись, опустившись до рівня меншого 20% вже у 2-му кварталі, і сягнувши 18,7% за підсумками року.

Цьому сприятиме:

- збереження фіксованого курсу (і укріплення гривні на готівковому ринку з початку року), в т.ч. за рахунок продовження надходження значних обсягів міжнародної допомоги,

- беземісійне фінансування дефіциту бюджету,

- підтримання відносно жорстких монетарних умов (норми обов’язкового резервування, ставка – 25%),

- зафіксовані ЖК-тарифи для населення (принаймні до кінця поточного опалювального сезону),

- краща, ніж очікувалась, ситуація в енергетиці,

- поступове розширення пропозиції товарів і послуг на фоні все ще слабкого споживчого попиту,

- поступове сповільнення глобальної інфляції.