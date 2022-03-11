Что будет с Россией, если она не прекратит войну против Украины: известный экономист озвучил прогноз

Россия в сложившейся ситуации должна остановить войну и начать переговоры со странами ЕС, США и их союзниками о смягчении санкций. Если же война будет продолжаться, Россия окажется в экономической ситуации, которая будет намного хуже Ирана. Полки в магазинах опустеют, а население обнищает.

Об этом изданию The Belll рассказал гендиректор аналитического агентства Infoline Иван Федяков. По его словам, против России сейчас действует только около 10% от возможных ограничений. И при этом по уровню введенных санкций она уже заняла первую позицию в мире.

"Реальный эффект проявит себя недельки через две по продуктам питания и примерно через месяц по непродовольственному ассортименту. Где-то будут перебои с поставками, где-то — жесткий дефицит, и этого уже не избежать", – сказал он.

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Об импортозамещении

Россия не может заменить те товары, которые она не будет получать из-за границы. "Это, в моем понимании, блеф. Дело в том, что импортозамещение 2015 года на фоне запрета импорта продовольствия в Россию развивалось в весьма благоприятных условиях. Я знаю случаи, когда в Восточной Европе заводы просто переезжали через российскую границу", – рассказал он.

О будущем России

Есть, по словам эксперта, два варианта. Первый – начать переговоры с Европой и прекратить войну против Украины. В таком случае можно сохранить хотя бы часть экономики и постепенно восстановить контакты. Второй – продолжение войны.

"Спецоперация" продолжается до какого-то момента, пока не станет бессмысленной, условно, еще несколько месяцев. Это влечет за собой разрыв абсолютно всех контактов с европейскими и американскими партнерами, в большинстве случаев уже безвозвратно. И тогда это путь полной изоляции России по сценарию намного хуже Ирана. С пустыми полками, обнищанием населения и другими вытекающими последствиями. Я слабо себе представляю, как можно реализовать второй сценарий, не вызвав массового недовольства населения", – описал второй сценарий эксперт.