Выжить в любых условиях: чего достигла экономика Украины за 30 лет и когда сможем догнать Польшу

Украина за 30 лет независимости смогла построить рыночную экономику, достигла определенных успехов в энергетике, запустила рынок земли и создала независимые регуляторы. Несмотря на огромный потенциал, экономические итоги всего этого периода весьма скромны.

О потенциале Украины и главных достижения за последние 30 лет читайте в материале OBOZREVATEL.

Начали большую приватизацию

Рыночная экономика предполагает, что бизнесом (кроме стратегических направлений) занимаются предприниматели, а не государство. Собственник всегда больше заинтересован в успехе, чем нанятый менеджер. Процесс приватизации в Украине продолжается, однако его начало уже дает возможность для инвестиций и развития.

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Инфляции и валюта

Национальный банк отпустил курс доллара в свободное плавание. Это позволило избежать ситуации, когда стоимость доллара искусственно сдерживалась до кризиса, а в период кризиса резко взлетала. Теперь же даже большие экономические потрясения вызывают только временный откат курса (как это было с началом пандемии).

Кроме того, за время независимости удалось начать полноценный курс инфляционного таргетирования. НБУ использует экономические инструменты для того, чтобы корректировать рост цен в стране (например, учетную ставку).

Энергетика

В Украине за последние несколько лет запустили рынок газа и электроэнергии. Первый работает для всех сегментов (в том числе и населения) с 1 августа. Второй же пока полноценно не заработал. В будущем это может уничтожить монополии и создать конкурентную среду. Правда, покамест об этом говорить слишком рано.

Рынок земли

Еще один поворотный момент в экономике – запуск рынка земли. Пока еще цены значительно уступают европейским, несмотря на качество и количество черноземов. Однако в целом аграрный рынок позволяет привлечь инвестиции, дает возможность владельцам сельхозземель свободно распоряжаться своим имуществом.

Украина уже показала свое экономическое чудо – и это способность выжить в самых сложных обстоятельствах, уверен кандидат экономических наук, ассистент одной из кафедр Киевского национального экономического университета Егор Кыян.

Экономика восстановилась после масштабного кризиса из-за аннексии Крыма, военной агрессии со стороны России. Украина смогла относительно спокойно пройти кризис, вызванный коронавирусом. Тогда как в европейских странах на преодоление последствий тратили триллионы долларов, Украина обошлась малыми ресурсами, еще и справилась не хуже соседей.

Среди главных достижений эксперт называет:

создание собственной финансовой системы и организации Национального банка;

запуск собственной валюты – гривни, которая сейчас считается одной из самых красивых в мире;

запуск рыночной экономики.

Но все это было реализована в первые 15 лет. Сейчас же даже реализованные новшества – такие как запуск рынка земли, открытие рынка газа и т.д. – пока еще не дали значительного притока инвестиций и не привели к кардинальному улучшению уровня жизни украинцев.

"То, что сейчас происходит, за последние годы, я бы назвал нашим экономическим чудом. Тяжелым, но тем не менее экономическим чудом. Это не связано с президентами, это связано с общей ситуацией", – говорит Кыян.

"Несмотря на те сложные обстоятельства, на очень слабую поддержку от западных партнеров (а это были кредиты, а не подарок, на Турцию, Боснию и Герцеговину выделяется намного больше). Несмотря на это мы развиваемся, ситуация стабилизировалась. Мы можем демонстрировать рост", – поясняет экономист.

В целом, добавляет эксперт, украинская экономика сильно недооценена. Перспективы роста огромные, однако полностью их реализовать до сих пор не удалось. Яркий пример – ситуация с гривней. Если сравнивать ее с другими валютами (индекс Биг Мака, паритет покупательской способности), окажется, что курс доллара должен быть на уровне 12 грн.

"У нас даже национальная валюта недооценена. По разным индексам, показателям, у нас есть основания для значительного роста. Информационная кампания про Украину недостаточно развита, и имидж не развит. Когда говорю с корейскими дипломатами и спрашиваю, что знаете про Украину, они говорят: про Шевченко знаем, который футболист", – добавил Кыян.

Главное достижение – запуск рыночной экономики в Украине, считает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта. И этого достигли далеко не все соседи. Но это скорее возможность, которая может остаться нереализованный. Покамест, считает экономист, учитывая, что по некоторым показателям Украина является самой бедной страной Европы, говорить о значительных успехах преждевременно.

А вот перспективы действительно большие, добавляет Кухта. "Потенциал безусловно огромный. Уровень развития не соответствует тому, что наши люди могли построить. По уровню компетенций, знаний, мы можем получить результат значительно лучше. Для этого нужно поменять уровень доверия, готовность сотрудничать между собой. Нужно поменять систему: вместо вырывания куска друг у друга заняться общей работой. И провести реформы. Без них ничего не будет", – поясняет эксперт.

"Если провести реформы, Украина за несколько десятилетий может догнать Польшу", – считает бывший и.о. министра.

В целом за 30 лет Украина сделала первые шаги для формирования независимой экономики, однако для настоящего роста и значительного улучшения благосостояния львиная доля достижений еще впереди.