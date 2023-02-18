Часть пенсионеров получит надбавку к пенсии в 523,25 грн: кого заденет

В Украине участники боевых действий на пенсии имеют право на доплату в размере 523,25 грн. При этом общий размер пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн (210% прожиточного минимума).

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Об этом сообщает издание "На пенсии". Кроме того, существует и целевая денежная помощь в 40 гривен, которая с 2004 года предусмотрена ЗУ "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

Эта норма действует на основании постановления правительства, причем доплаты за статус УБД устанавливаются к любому виду пенсии – такой статус могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры. Что касается возраста ухода на пенсию, то мужчины (как кадровые военные, так и нет), имеющие статус участника боевых действий, могут выходить на пенсию в 55 лет, женщины – в 50.

Для досрочного ухода на пенсию нужно иметь не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет – для женщин. В этом случае выслуга лет военнослужащих равна страховому стажу. Кадровые военные, если имеют необходимую выслугу лет, могут выйти на пенсию раньше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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